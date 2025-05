"Ore d’angoscia per lei. È uscita dalla palestra e non ha più risposto. Quell’uomo non so chi sia"

"Mia moglie è scomparsa da ieri (venerdì, ndr) e io non so dove sia. Siamo molto angosciati". Parla così Himanshu, il marito di Chamila. "L’ho vista l’ultima volta la mattina, prima di andare a lavoro. Era in casa con nostro figlio, che sta studiando per l’ingresso in università in Irlanda". Almeno fino alle 14.30 la donna è rimasta nell’appartamento della periferia di Cinisello Balsamo. "Ha detto che sarebbe andata in palestra. Faccio il cuoco e in genere dopo il primo turno torno a casa, ma ieri no. L’ho chiamata alle 15.20 e mi ha detto che era uscita dalla palestra, poi dalle 17.30 non mi ha più risposto". Fino alle 19.30, quando al cellulare di Chamila risponde la voce di un uomo, che si scoprirà poi essere un addetto alle pulizie della metropolitana. "Mi ha detto che aveva trovato il suo telefono e potevo andare a prenderlo alla fermata della metropolitana di Bignami. Ho pensato a una rapina, che le avessero rubato la borsa e avessero preso solo i soldi gettando via il resto. Stavo lavorando: è andato mio figlio e poi con altri famigliari siamo andati in ospedale, per verificare che non avesse avuto un incidente o un malore". Dopo tutti questi giri a vuoto, la denuncia di scomparsa ai carabinieri. "Oggi (ieri, ndr) ci hanno detto che è emerso un quadro più complesso. Non so se conoscesse questo De Maria, io non so chi sia. Siamo molto preoccupati e nostro figlio molto provato".

Laura Lana