Arriva la ‘Luna delle fragole’: quando e dove vedere questo spettacolo nel cielo

Roma, 10 giugno 2025 – Questa sera preparatevi ad alzare gli occhi al cielo per uno spettacolo da togliere il fiato: quello della ‘Luna delle fragole’ che tra poche ore colorerà la notte. Perché quella di quest’anno sarà la luna piena più bassa dei prossimi 18 anni quindi il consiglio è quello di non perdersela. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamo qualcosa di più.

Che cosa è la ‘Luna delle fragole’

Ogni anno, con l'arrivo dell'estate boreale, questo fenomeno celeste cattura l'immaginazione di milioni di persone. Nonostante il nome evocativo suggerisca un colore rosato o rossastro, spesso non è questo il caso. Il suo vero fascino risiede nelle tradizioni e nella sua natura astronomica. In pratica, la ‘Luna delle Fragole’ è un fenomeno che si verifica quando la Luna è sul lato opposto della Terra rispetto al Sole, rendendo il suo intero disco illuminato e visibile dal nostro pianeta. Il suo colore di solito non è rosso come quello del delizioso frutto estivo ma piuttosto giallo o arancione anche se può variare leggermente a seconda della sua posizione rispetto all'orizzonte e della quantità di polveri o inquinamento nell'atmosfera. Tuttavia, la posizione della Luna così vicina all'orizzonte fa sì che la luce che riflette verso la Terra attraversi lo strato più spesso e più basso dell'atmosfera. Così le lunghezze d'onda più corte della luce (quelle blu) vengono disperse, mentre le lunghezze d'onda più lunghe, come il rosso, raggiungono i nostri occhi, facendo apparire la Luna di un colore caldo e intenso e, con un po’ di fortuna, con una sfumatura rossastra molto simile a un tramonto colorato.

I tanti nomi poetici di questa Luna

Cosa si nasconde dietro questa denominazione così poetica? Detto che è ispirato al suo colore, il nome ‘Luna delle fragole ’ deriva dalle antiche tribù di nativi americani , in particolare gli Algonchini , che associavano la luna piena di giugno al periodo di raccolta delle fragole selvatiche . Insomma, si trattava di un indicatore temporale cruciale per le loro attività agricole e di sussistenza. Non solo le fragole: altre culture e tradizioni hanno dato a questa luna piena nomi diversi ma altrettanto significativi. In Europa, ad esempio, era conosciuta come la ‘ Luna del Miele ’ o ‘ Luna delle Rose ’ , che si riferiscono rispettivamente alla produzione del miele e alla fioritura delle rose, sempre in questo periodo.

Quando si può ammirare la Luna delle Fragole quest’anno?

La Luna delle Fragole si verifica tipicamente in giugno, ed è la luna piena che cade più vicina al solstizio d'estate. Non c'è una data fissa, poiché la luna piena si sposta di anno in anno nel calendario gregoriano ma sappiamo che quella di quest’anno sarà la più bassa dal 2006 e che per vederne una simile dovremo aspettare altri 18 anni fino al 2043. Quest’anno il momento esatto si verificherà alle ore 9,44 italiane di mercoledì 11 giugno, quindi da noi sarà già mattina e non sarà ben visibile. E allora, come abbiamo detto all’inizio dell'articolo, questa sera preparatevi ad alzare gli occhi al cielo soprattutto nelle prime ore dopo il tramonto perché dalle nostre parti sarà possibile ammirarla piena e bassa sull’orizzonte nella notte tra il 10 e l’11 giugno.

Dove vederla?

Ovviamente per osservarla basterà affacciarsi alla finestra di casa, ma chi vuole ammirarla in tutto il suo splendore dovrà impegnarsi un po’ di più e andare alla ricerca di un luogo lontano dalle luci della città, dove l’inquinamento luminoso non ostacola la visuale. La tentazione di fare foto e video e foto con lo smartphone è forte, ma prova a disattivare le luci del cellulare per qualche minuto, sii paziente e lascia che i tuoi occhi si adattino al buio per apprezzare al meglio questo spettacolo del cielo.