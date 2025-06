L’Isola dei Famosi chiude prima? La data della finale e perché

Tanto tuonò che piovve. Di nuovo. Per la terza volta consecutiva nel giro di pochi mesi, un reality show di Mediaset chiude in anticipo rispetto alla data prefissata a inizio programma. Dopo gli scempi in termini di ascolti de La Talpa e di The Couple, la terza vittima illustre sarebbe l’Isola dei Famosi. Che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiudere lunedì 30 giugno. Con, quindi, quasi un mese di anticipo secondo le più rosee previsioni ma solo una settimana prima stando alla china che il surviving game aveva iniziato a prendere già dopo la terza puntata.

Isola dei Famosi verso la chiusura anticipata

Mediaset, come avviene ormai sempre in casi del genere, non conferma. Ma neppure smentisce. Sembrerebbe esistere già un piano di messe in onda già definito: la prossima puntata del Serale dell’Isola dei Famosi è in programma per domani, mercoledì 11 giugno, mentre da lunedì 16 le puntate a settimana saranno due. Ovvero il lunedì e il mercoledì sera. Una scelta che sarebbe abbastanza assurda, vista la mancanza di dinamiche interessanti fra i naufraghi anche soltanto per una puntata a settimana.

In questo modo, però, si riuscirebbe a non falsare del tutto il gioco. E quindi il televoto. Perché, e questo va sempre ricordato, esistono dei telespettatori che votano per sostenere i propri beniamini. Telespettatori che vanno in primis rispettati. Cosa che le chiusure anticipate, ormai sistematiche, dei reality show di Mediaset non fanno.

Perché la possibilità di conclusione anzitempo del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli è sempre più vicina e concreta? Il problema sono, come sempre accade in questi casi, gli ascolti tv. Ascolti deludenti che sono passati da quasi il 19% di share della puntata d’esordio a poco più del 13% di quarta e quinta puntata. Un cedimento, prevedibile visto il cast abbastanza rabberciato e costituito quasi per la totalità da “famosi wannabe”, che avrebbe spinto i vertici Mediaset a scegliere di finire questa edizione in anticipo.

Che questo possa finalmente segnare un punto di svolta per il mondo dei reality show nelle tv generaliste? Sicuramente queste tre chiusure anticipate dovrebbero far riflettere. Il pubblico sta dimostrando di non gradire più come un tempo questo genere di prodotti. E forse sarebbe il caso di prenderne atto.