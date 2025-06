Graz, otto morti in sparatoria a scuola. Il killer uno studente, Austria sotto choc

Vienna, 10 giugno 2025 – Strage tra i banchi di scuola in Austria. Almeno otto persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta nel liceo Borg, a Graz, seconda città del Paese. Ci sono feriti gravi, tra alunni e insegnanti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di agenti di polizia e l'unità speciale Cobra.

L'allarme è scattato alle 10 di questa mattina dopo, quando sono stati uditi degli spari provenire dalla scuola. Alcuni fra studenti e professori sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo dall’istituto o barricandosi nelle aule.

Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente poi ritrovato morto in bagno. Ha sparato in particolare contro due aule, poi si sarebbe tolto la vita. Non è ancora chiaro se abbia agito da solo ma questa pare al momento la pista preferenziale. I media locali hanno già raccolto testimonianze degli alunni: uno ha raccontato che il ragazzo in questione era convinto di aver subito mobbing e questa sarebbe stata la sua reazione.

L'operazione di polizia è ancora in corso: un elicottero sta sorvolando la zona.

Ambulanza davanti al luogo della sparatoria, a Graz, 10 giugno (Afp via Ansa)

L’episodio è avvenuto a pochi giorni dal decimo anniversario della strage di Graz del 20 giugno 2015, quando un uomo alla guida di un Suv si è lanciò a 100 chilometri all’ora contro la folla nel centro della città: tre i morti.

In aggiornamento