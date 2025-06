Morta dopo liposuzione a Roma. L’intervento interrotto e la corsa in ospedale

Roma, 10 giugno 2025 – Dramma a Roma, dove una donna di 47 anni è morta a seguito di un malore occorse dopo essere stata sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato.

La vittima è di origine ecuadoriana: nella notte tra domenica e lunedì è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è arrivata in gravissime condizioni ed è spirata poco dopo. La liposuzione, nello studio medico in via Francesco Roncati, zona Torrevecchia alla periferia nord-ovest di Roma, risalirebbe alla domenica pomeriggio, intorno alle 17 e sarebbe stata interrotta per complicazioni.

Quindi la corsa in ambulanza privata verso il nosocomio romano, dove la vittima è giunta alle 20.10. Le manovre di rianimazione sono proseguite per circa un’ora in sala rossa, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la polizia del commissariato Flaminio che sta effettuando accertamenti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo. Al vaglio la posizione dei snitari coinvolti nella vicenda.