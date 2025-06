Matera, buoi sulla folla alla festa di Accettura: 5 feriti, uno è grave

Matera, 10 giugno 2025 - Buoi impazziti per i botti della festa di paese si sono scagliati contro la folla ferendo 5 persone, di cui una è grave. E' successo ieri sera alla tradizionale festa di Accettura, in provincia di Matera, durante la processione dei buoi per la festa di San Giuliano martire.

Gli animali, fuori controllo per i fuochi artificiali, sono finiti sui numerosi partecipanti. Momenti di panico che hanno peggiorato la situazione. Quattro spettatori sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118, ma non sono gravi e sono stati dimessi tra ieri e oggi, mentre uno è in condizioni serie ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

I carabinieri stanno indagando per comprendere cosa sia accaduto durante la festa del Maggio di Accettura, nel Parco della foresta di Gallipoli Cognato, antico rito arboreo del matrimonio degli alberi, una delle feste più caratteristiche della Basilicata, che prosegue nel mese di giugno con le celebrazioni del santo patrono, ma ora è stato sospeso.

Il sindaco di Accettura, Alfonso Vespe, con un'ordinanza infatti ha bloccato i festeggiamenti civili dell'ultimo giorno del programma caratterizzato dalla spettacolare scalata del tronco innestato nella piazza. Si terranno solo le manifestazioni religiose del patrono San Giuliano.

Nell'ordinanza il primo cittadino cita gli ''incidenti durante la processione per la festa di San Giuliano martire'' di ieri sera, quindi ''preso atto che l'accaduto ha generato una profonda commozione nella nostra comunità'', i festeggiamenti vengono sospesi perché è ritenuto ''doveroso rappresentare alla famiglia dei feriti la vicinanza e la solidarietà dell'intera comunità''.