Chi è Lucas Bravo, protagonista di ‘Libre’ su Prime Video

Il mese di novembre 2024 inizia con una interessante novità disponibile su Prime Video. Dal 1 novembre sarà disponibile “Libre”, una pellicola ispirata ai veri eventi di uno dei più noti rapinatori non violenti di Francia, Bruno Sulak, negli anni '80. Come riportato dalla sinossi ufficiale, ecco di cosa parlerà il film: “Ha condotto numerose rapine, poi ha catturato l'attenzione del pubblico per le sue numerose e audaci fughe dalla custodia della polizia, sempre per riunirsi alla sua amata amante e complice Annie, diventando sia il nemico pubblico numero 1 della Francia che un'icona della libertà”. A interpretare il protagonista è Lucas Bravo, negli ultimi tempi diventato celebre in tutto il mondo grazie al personaggio di Gabriel in “Emily in Paris”.

Gli esordi e i ruoli al cinema

Lucas Bravo è nato il 26 marzo 1988 a Nizza, nelle Alpi Marittime, ed è figlio del calciatore francese in pensione Daniel Bravo, vincitore di Euro 1984 con la Francia, e della madre Eva, cantante. Ha frequentato il Lycée Pasteur a Neuilly-sur-Seine e ha fatto il suo esordio come attore nella serie tv “Saint Tropez”, soap opera composta da 2 stagioni.

Bravo è apparso anche nella pellicola del 2022 La signora Harris va a Parigi e, ancora più recentemente, è stato scelto per la commedia romantica Ticket to Paradise con George Clooney, Julia Roberts e Kaitlyn Dever, e diretta da Ol Parker.

Lucas Bravo dice addio a “Emily in Paris”?

Ma è grazie al personaggio dello chef francese Gabriel ad aver acquistato una fama a livello internazionale. L’attore è co-protagonista della serie tv – disponibile su Netflix – “Emily in Paris”, accanto a Lily Collins. Il ruolo del vicino di casa di Emily e interesse amoroso, ma già fidanzato con Camille, ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, curiosi di scoprire l’evoluzione della storia d’amore (sempre più complicata) tra il ragazzo e la stagista arrivata da Chicago nella capitale francese. Dopo il successo della quarta stagione – suddivisa in due parti e con viaggio in Italia incluso negli ultimi episodi- la serie è stata già confermata per ulteriori episodi, probabilmente in onda a fine 2025. Ma Lucas Bravo potrebbe essere intenzionato a fare un passo indietro. In una recente intervista, ha dichiarato: "La vita è breve. Ci vogliono cinque mesi per girare questa serie. Voglio sacrificarli raccontando qualcosa che non mi stimola? Non voglio far parte di un ingranaggio che non tende a prendere in considerazione l'intelligenza degli spettatori".

Su Prime Video, con “Libre”, invece, punta a colpire il pubblico con un personaggio diverso da quello che l’ha reso celebre. Presentato come un ribelle che conduce una vita semplice e ai margini della società, Lucas Bravo veste i panni di un rapinatore pulito, un delinquente che però sembra voler mantenere valori e morale. La pellicola di Mélanie Laurent in esclusiva su Prime Video, rende omaggio all'umanità e all'intelligenza di Bruno Sulak, prendendosi anche qualche libertà con la realtà.

Molto geloso della sua vita privata, Lucas Bravo attualmente sembra essere single. Nel maggio 2022, Bravo aveva pubblicato una storia su Instagram mentre era in vacanza a Comporta, in Portogallo, proprio con Alba e con una collega attrice portoghese, Joana Ribeiro. I fan avevano ipotizzato una possibile storia ma, alla fine, erano solamente amici: si erano conosciuti sul set del film “La signora Harris va a Parigi” dove entrambi avevano recitato. Da allora, nessun altro amore (nemmeno ipotizzato dai fan) all’orizzonte.