Halloween 2024: 5 costumi di tendenza secondo Google

Roma, 30 ottobre 2024 - Halloween 2024 è alle porte, e la notte del 31 ottobre promette di riempire le strade e i party di figure sinistre, supereroi irriverenti e star del grande schermo. La corsa al costume è già in pieno fermento, e Google aiuta a orientarsi con il Frightgeist, la classifica annuale dei travestimenti più cercati. Frightgeist è un motore di ricerca (al momento attivo negli Stati Uniti) che individua i costumi più in voga per Halloween.

Per il 2024, le tendenze della notte più spaventosa dell'anno vedono trionfare personaggi iconici della cultura pop, protagonisti di film e serie TV recenti. Tra i classici dell’horror come il nuovo Beetlejuice e le ultime icone come Raygun e Sabrina Carpenter, c’è un ampio ventaglio di opzioni per chi vuole distinguersi con un travestimento originale. Che il vostro Halloween ideale sia oscuro, spaventoso o ironico, Google Frightgeist offre ispirazioni perfette per chi vuole restare al passo con le mode, rispettando lo spirito della festa. Ecco cinque idee di look pescate tra i primi dieci in classifica.

Bob, da 'Beetlejuice 2' Raygun Catnap Delores, da 'Beetlejuice 2' Pomni, da 'Il fantastico circo digitale' Invidia, da 'Inside Out 2' Red, da 'Descendants' Doctor Doom Sabrina Carpenter Lady Deadpool

Google ha anche esaminato i costumi di tendenza per bambini (in testa Red, tratto da "Descendants" della Disney), i costumi per animali domestici ("Dogpool") e le coppie di costumi (Deadpool e Wolverine).