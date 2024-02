‘Bridgerton 3’, quando arriva su Netflix

‘Bridgerton 3’ sta per sbarcare su Netflix. Non manca molto. La prima parte della terza stagione della serie romantica in costume sarà disponibile dal 16 maggio 2024, la seconda dal 13 giugno. In tutto saranno otto episodi, che sono stati girati a Londra.

Trama

Avevamo lasciato Penelope con una bruciante delusione. La Featherington, infatti, aveva sentito i commenti denigratori su di lei da parte di Colin, per il quale aveva una cotta. Ma ci ha messo una pietra sopra. Ha però deciso che è tempo di trovare marito, uno che la lasci abbastanza libera e indipendente per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, distante da sua madre e dalle sue sorelle. Il problema è che Penelope non ha abbastanza autostima e ogni tentativo finisce clamorosamente. Intanto Colin è tornato dai suoi viaggi. La sua sfacciataggine è sempre la stessa, ma ha cambiato look. Si rende conto che alla fine Penelope era l’unica che lo ha sempre apprezzato per quello che è, ma adesso lei lo tratta con freddezza. Colin, che vuole recuperare l’amicizia con la Featherington, si mette a farle da mentore per aiutarla ad accasarsi. Ma i suoi insegnamenti cominciano a funzionare fin troppo bene. E per Colin inizia a essere un problema: forse non la vede solo come un amico…? Come se non bastasse, Eloise e Penelope si sono allontanate. Per Penelope, insomma, mantenere l’identità nascosta di Lady Whistledown è sempre più complicato.

Cast

In ‘Bridgerton 3’ ritroviamo i noti: - Penelope Featherington (Nicola Coughlan) - Colin Bridgerton (Luke Newton), - Eloise Bridgerton (Claudia Jesse).

Con loro ci sono anche:

- Benedict Bridgerton (Luke Thompson), - Regina Carlotta (Golda Rosheuvel) - Lady Danbury (Adjoa Andoh) - Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) - Mrs. Varley (Lorraine Ashbourne) - Kate Sharma (Simone Ashley) - Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) - Philipa Featherington (Harriet Cains) - Prudence Featherington (Bessie Carter) - Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt) - Will Mondrich (Martins Imhangbe) - Theo Sharpe (Calam Lynch) - Gregory Bridgerton (Will Tilston) - Portia Featherington (Polly Walker) - Jack (Rupert Young) - Lady Whistledown (Julie Andrews) - Brimsley (Hugh Sachs) - Alice Mondrich (Emma Naomi) - Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale) - Lord Debling (Sam Phillips)

Evento per i fan

In vista del debutto di ‘Bridgerton 3’, di recente Netflix e Shondaland hanno organizzato un evento per i fan ricco di rivelazioni. Nel panel sono stati coinvolti Shonda Rhimes, produttrice esecutiva, Jess Brownell, showrunner della terza stagione e Julia Quinn, l’autrice dei romanzi originali di ‘Bridgerton’. Insieme a loro alcuni attori della serie:

- Nicola Coughlan - Luke Newton - Golda Rosheuvel - Adjoa Andoh - Claudia Jessie - Luke Thompson - Martins Imhangbe.

Durante il panel, tra le varie anticipazioni che sono state date, è stato svelato che, nella terza stagione, sarà incluso il momento preferito dai fan nel romanzo della Quinn intitolato ‘Un uomo da conquistare’. È il volume in cui Penelope Featherington fascia la mano di Colin dopo un piccolo incidente che lui ha avuto. La produzione di ‘Bridgerton 3’ ha anche anticipato che in questa nuova stagione troveremo un nuovo corteggiatore per la Featherington: si tratta di Lord Debling interpretato da Sam Phillips. È stata lanciata anche un’iniziativa da parte di Netflix che omaggerà i sentimenti amorosi: una coppia di super fan sarà premiata con nozze a tema ‘Bridgerton’, rafforzando così ulteriormente il rapporto stretto tra la serie e la community di fan.

Curiosità

La trama della terza stagione di ‘Bridgerton’ si discosta in parte dall’ordine della serie dei romanzi della Quinn. Infatti, nel ciclo letterario, il membro dei Bridgerton che occupa un ruolo di primo piano è Benedict (Luke Thompson), al centro della scena in ‘An Offer From a Gentleman’, uscito in Italia con ‘La proposta di un gentiluomo’. La storia si ispira al filone classico di Cenerentola: Benedict si innamora di tale Sophie Beckett, la figlia di un conte costretta alla servitù dalla sua terribile matrigna. Il libro incentrato su Colin, dal titolo originale ‘Romancing Mr. Bridgerton’, è il quarto della saga letteraria.