Un passo dal cielo 7, anticipazioni quarta puntata e riepilogo degli episodi precedenti

Doppio appuntamento con le misteriose indagini di Manuela Nappi e le vicende che la legano all’affascinante Nathan. Stasera, giovedì 20 aprile, andrà in onda la quarta puntata della fortunata serie: altri colpi di scena nei due nuovi episodi della serie ‘Un passo dal cielo 7’. A fare da contorno al giallo, saranno le splendide Dolomiti venete, le acque cristalline dei laghi d’alta quota e le cime innevate. A fondovalle, intanto, “abitano i guardiani di questa natura meravigliosa, uomini forti e trasparenti come l'aria: le guardie forestali”, spiegano dalla produzione. E saranno proprio le guardie forestali i protagonisti della puntata ‘Solo per amore’, in onda in prima serata su Rai1 (alle 21.30).

La trama della quarta puntata

Il misterioso ritrovamento di un cadavere sulla sponda di un fiume fa scattare una nuova indagine per Manuela e Vincenzo Nappi. Si tratta del corpo di una donna senza identità. I due investigatori si muoveranno tra boschi millenari e il mondo dei liutai, un lavoro affascinante che li vede realizzare preziosi strumenti musicali a partire dal legno grezzo. Ma il caso metterà la poliziotta in pericolo, in suo soccorso arriveranno Nathan, Vincenzo e Gregorio, che dovranno indagare per capire cosa è successo a Manuela. Intanto Nathan si mette sulle tracce di Mirko che, ferito è sparito all’improvviso senza lasciare tracce. Il ritorno di Eva aggiunge scompiglio nella vita di Vincenzo: la sua storia con Carolina entrerà nuovamente in crisi, complice un errore a cui non sarà facile porre rimedio. Alla fine Nathan chiede a Mirko di trasferirsi da lui, anche per aiutarlo nelle cure, mentre Carolina scopre una cosa spiacevole sul conto di Vincenzo.

Cosa è successo nella puntata precedente

Nella terza puntata, che è andata in onda il 13 aprile, Manuela e Nathan si sono ritrovati alle prese con la scomparsa di un cavallo di razza durante un concorso ippico e l’omicidio del suo proprietario. Il rapporto tra i due sta diventando sempre più stretto, anche se alcuni momenti di tensione hanno messo alla prova la loro amicizia. Vincenzo cerca di recuperare il rapporto in crisi con Carolina, sempre più assorbita dalla sua attività viticola.

Dove vedere la puntata del 20 aprile

La quarta puntata di ‘Un passo dal Cielo 7’ andrà in onda alle 21.30 su Ra1. Sarà possibile vedere la puntata anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che nei prossimi giorni sulla App ufficiale del canale per Smart Tv, smartphone, pc e tablet.

Tutte le puntate: i titoli e quando vederle

• Episodio 1: ‘L’uomo degli orsi’, in onda giovedì 30 marzo. • Episodio 2: ‘Altezze Diverse’, in onda giovedì 6 aprile. • Episodio 3: ‘Purosangue’, in onda giovedì 13 aprile. • Episodio 4: ‘Solo per Amore’, in onda giovedì 20 aprile. • Episodio 5: ‘Radici e Rami’, in onda giovedì 27 aprile. • Episodio 6: ‘Nido d’Amore’, in onda giovedì 4 maggio. • Episodio 7: ‘Il Guardiano del Lago’, in onda giovedì 11 maggio. • Episodio 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda giovedì 18 maggio.