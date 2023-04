Un passo dal cielo 7, anticipazioni quinta puntata: trama, cast e orari tv di stasera

Una pallottola colpisce un ragazzo durante una rievocazione storica e la manifestazione si trasforma in tragedia. È il filo conduttore della quinta puntata di ‘Un passo dal cielo 7’, in onda stasera su Rai1. Altri due episodi, a partire dalle 21.30, scandiranno le indagini di Manuela e Vincenzo Nappi. L'appuntamento è per questa sera, giovedì 27 aprile. Ecco cosa succederà nella serie più seguita della prima serata di Rai1.

Quinta puntata: le anticipazioni del 27 aprile

La quinta puntata della settima stagione della fiction, in onda questa sera, si intitola "Radici e rami". Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo (Enrico Ianniello) indagano su un crimine compiuto durante una rievocazione storica, mentre Eva (Rocio Muñoz Morales) offre aiuto a Carolina. Mirko, invece, medita vendetta e chiede a Nathan spiegazioni su Paron e Adele.

"Radici e rami": la trama

A San Vito va in scena una rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale. Figuranti in costume ricostruiscono i tragici eventi della Grande guerra, ma un imprevisto macchia di sangue la parata. Qualcuno spara un colpo che dovrebbe essere caricato a salve, invece un ragazzo viene colpito da una pallottola vera. I fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo, si ritrovano così coinvolti in una nuova indagine per ricostruire la disgrazia che ha scosso il paese. Scavano nella vita del giovane e, dietro la calma apparente del suo carattere, iniziano ad emergere diversi segreti: problemi familiari seri e dolorosi. La collaborazione tra la polizia e Nathan – l’uomo degli orsi, ormai entrato in sintonia con Manuela – si fa sempre più intensa. Imprevisti difficili per gli altri personaggi della settima stagione. Huber viene allontanato di casa dalla moglie per motivi tutti da chiarire, mentre Carolina è preoccupata per il ritorno dal passato di Eva, la ex fidanzata di Vincenzo. A complicare il quadro, la tensione per l’organizzazione di un matrimonio imminente e un segreto difficile da nascondere.

Dove vedere la puntata del 27 aprile

La quinta puntata di ‘Un passo dal Cielo 7’ andrà in onda stasera giovedì 27 aprile alle 21.30 su Ra1. Sarà possibile vedere la puntata anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che nei prossimi giorni sulla App ufficiale del canale per Smart Tv, smartphone, pc e tablet.

Settima stagione: il cast completo

Sono otto le puntate della settimana stagione di ‘Un passo dal cielo’, diretto da Enrico Iannello, in onda nella prima serata di Rai1 tutti i giovedì, dal 30 marzo fino al 18 maggio. Uscito di scena Daniele Liotto con il suo personaggio Francesco Neri, nel cast di quest’anno figurano Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello (che è anche regista della serie) nei ruoli dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, Gianmarco Pozzoli (Huber), Serena Iansiti (Carolina) e Rocio Muñoz Morales (Eva). Tra le new entry, Marco Rossetti (Nathan), Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi (Luciano Paron), Alessandro Bedetti e Giulia Vecchio (Mirko e Adele Sartor), Leonardo Pazzagli (Gregorio Masiero), Davide Tucci (Hans Christian).

Tutte le puntate: i titoli e quando vederle

• Episodio 1: ‘L’uomo degli orsi’, in onda giovedì 30 marzo. • Episodio 2: ‘Altezze Diverse’, in onda giovedì 6 aprile. • Episodio 3: ‘Purosangue’, in onda giovedì 13 aprile. • Episodio 4: ‘Solo per Amore’, in onda giovedì 20 aprile. • Episodio 5: ‘Radici e Rami’, in onda giovedì 27 aprile. • Episodio 6: ‘Nido d’Amore’, in onda giovedì 4 maggio. • Episodio 7: ‘Il Guardiano del Lago’, in onda giovedì 11 maggio. • Episodio 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda giovedì 18 maggio.