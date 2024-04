Balene spiaggiate in massa in Australia, lo straordinario sforzo per salvarle

Perth, 26 aprile 2024 – La cattiva notizia è che almeno 29 balene sono morte. Quella buona è che oltre 100 sono state salvate. Le immagini che arrivano da Dunsborough, località costiera dell’Australia occidentale, sono strazianti. I media e le associazioni animaliste australiani le hanno rilanciate via social: decine e decine di cetacei spiaggiati, alcuni agonizzanti, altri morti. Sono esemplari di globicefalo, chiamate anche delfini pilota o balene pilota. Arrivano a quasi 7,5 metri di lunghezza e 4 quintali e mezzo di peso.

Dunsborough & Busselton Wildlife Care Inc We are in attendance along with dbca, rangers and everyone who needs to be the public are now hindering procedures and lots dogs and kids causing more problems please stay away and do not call us we are here pic.twitter.com/pCX4hFw7pZ — Shark Safety WA (@SharkSafetyWA) April 25, 2024

La catena umana di soccorso

Proprio via social è arrivato ieri mattina il primo allarme. “Ci sono balene spiaggiate vicino a Marybrook, venite ad aiutare”. Sul posto sono intervenuti polizia, volontari, veterinari e scienziati marini del Dipartimento di Biodiversità, Conservazione e Attrazioni dell’Australia dell’Ovest e dello Zoo di Perth, che hanno dato vita a un salvataggio di massa, evitando i numeri della strage di Albany (90 esemplari morti lo scorso luglio). Qualcuno versava acqua sulle balene nel tentativo di tenerle in vita, finché non si riusciva a trascinarle di nuovo in uno specchio d’acqua abbastanza profondo perché potessero riprendere a nuotare.

L’esemplare soppresso e il rischio trappola

Almeno 29 animali però non ce l’hanno fatta. Una giovane balena è stata soppressa, come spesso succede in questi casi. La preoccupazione è che potesse inviare segnali di soccorso, attirando involontariamente decine di esemplari in trappola. Finora le barche sono riuscite a tenere lontano altre balene dal tratto di costa interessato (500 metri). Ma le globicefalo hanno legami molto forti tra loro e non si sa come possano reagire. I funzionari del Dipartimento di Biodiversità continueranno a monitorare, anche in volo.

Update on the #pilot #whales stranding in SW WA. The mass stranding has now risen to 50 and 100 pilot whales at Toby’s Inlet near #Dunsborough. Experienced staff from #DBCA and #Perth #Zoo #vets are currently being deployed to respond to this evolving situation. pic.twitter.com/5wQeKXSeHZ — Shark Safety WA (@SharkSafetyWA) April 25, 2024

In una conferenza stampa ieri pomeriggio il Dipartimento ha spiegato che la ragione dello spiaggiamento di massa è sconosciuta. Ma gli esperti hanno imparato qualcosa dai fatti di Cheynes Beach dello scorso luglio, quando 50 balene sono morte spiaggiate e altre 40 sono state soppresse: in quel caso si era osservato che il banco si era radunato al largo prima di dirigersi a riva. Lo stesso è successo in questo caso.

La mappa: dove si trova Dunsborough

Perché accadono gli spiaggiamenti di massa

Le globicefale hanno forti legami sociali e agiscono in gruppo. Detto questo “ogni evento di spiaggiamento è relativamente unico – spiega Joshua Smith, biologo marino e ricercatore alla Murdoch University, citato da Perthnow.com –. È una situazione complessa. Ciò dipende, in molti casi, da fattori unici, tra cui la posizione, le specie coinvolte, il numero di animali e anche la risposta degli animali allo spiaggiamento”. Questa è la ragione per cui, sebbene gli spiaggiamenti di massa siano comuni, i ricercatori non sono ancora riusciti a capire esattamente perché eventi come questi accadano.