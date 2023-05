Un passo dal cielo 7, anticipazioni sesta puntata. Cast e trama

Nuovo appuntamento con la fiction ‘Un passo dal cielo’. Stasera, giovedì 4 maggio, andrà in onda su Rai1 (alle 21.25) la sesta puntata della stagione che ha visto il ritorno di Manuela Nappi, co-protagonista insieme al fratello Vincenzo e al misterioso Nathan delle avvincenti indagini svolte tra gli scenari mozzafiato delle Dolomiti. A tenere con il fiato sospeso il pubblico della settima stagione – la quinta puntata ha superato i 4 milioni di telespettatori: è stata la trasmissione più vista della prima serata del 27 aprile – sarà il misterioso omicidio di un imprenditore.

Sesta puntata: le anticipazioni del 4 maggio

La puntata che andrà in onda questa sera si intitola ‘Nido d’amore’. L'indagine sull'omicidio di un noto imprenditore locale, specializzato nella produzione di sci, farà scoprire ai protagonisti della storia un grande amore. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio, scritto da Mario Ruggeri e diretto da Enrico Ianello.

‘Nido d’amore’: la trama

Dopo il ritrovamento del cadavere, scatteranno le nuove indagini di Manuela Nappi (Giusy Buscemi) – la detective esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio tornata a San Vito dopo una lunga assenza – e il fratello, il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). Vincenzo si troverà in una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto sale fino a metterlo sotto pressione. A spezzare l’escalation di stress sarà Carolina (Serena Iansiti), che lo affronterà con una conversazione abbastanza scomoda. Potrebbe essere la lite decisiva per l’allontanamento tra Carolina e Vincenzo, oppure un chiarimento necessario per una svolta? Anche Manuela vivrà momenti difficili durante l’indagine in corso sulla morte del noto imprenditorie locale. I fantasmi del suo passato si ripresenteranno, mettendo in pericolo la felicità ritrovata con Gregorio (Leonardo Pazzagli). Nathan (Marco Rossetti) intanto aiuta Mirko (Alessandro Bedetti) a ricucire rapporti strappati.

Dove vedere la puntata del 4 maggio

La quinta puntata di ‘Un passo dal Cielo 7’ andrà in onda stasera giovedì 4 maggio alle 21.25 su Ra1. Sarà possibile vedere la puntata anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che nei prossimi giorni sulla App ufficiale del canale per Smart Tv, smartphone, pc e tablet.

Settima stagione: il cast completo

Sono otto le puntate della settimana stagione di ‘Un passo dal cielo’, diretto da Enrico Iannello, in onda nella prima serata di Rai1 tutti i giovedì, dal 30 marzo fino al 18 maggio. Uscito di scena Daniele Liotto con il suo personaggio Francesco Neri, nel cast di quest’anno figurano Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello (che è anche regista della serie) nei ruoli dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, Gianmarco Pozzoli (Huber), Serena Iansiti (Carolina) e Rocio Muñoz Morales (Eva). Tra le new entry, Marco Rossetti (Nathan), Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi (Luciano Paron), Alessandro Bedetti e Giulia Vecchio (Mirko e Adele Sartor), Leonardo Pazzagli (Gregorio Masiero), Davide Tucci (Hans Christian).