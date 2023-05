Isola dei Famosi, Asia Argento toccata e fuga. Fuori Claudia Motta e Nathaly Caldonazzo. Chi sono i nominati

La fame e la stanchezza iniziano a farsi sentire all'Isola dei Famosi 2023. E così nella terza puntata del surviving show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi le discussioni e le polemiche hanno iniziato ad essere un po' meno accese. Ma non sono comunque mancati scontri.

La querelle fra Enrico Papi e Ilary Blasi

Enrico Papi era in studio. Negli ultimi giorni la sua mania di protagonismo era stata al centro di numerosi pettegolezzi e invece questa sera l'opinionista era regolarmente al suo posto. Pace fatta fra Ilary Blasi ed Enrico Papi, dunque. L'opinionista è apparso molto più rispettoso degli spazi e dei ruoli e anche la conduttrice sembra aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Tanto da coinvolgerlo in alcuni siparietti anche divertenti.

Il nuovo ingresso

Asia Argento ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore. L'attrice, che aveva promesso che avrebbe messo l'Isola a ferro e fuoco, si è poi rivelata molto tranquilla e non ha polemizzato in modo troppo acceso con nessun naufrago. Asia Argento non è diventata una concorrente, ma la sua presenza in Honduras per ora ha la durata di una sola notte.

Claudia Motta infortunata

Claudia Motta ha subìto un infortunio durante la settimana ed è stata soccorsa dai medici. “Adesso sta bene, ma non può continuare il gioco – ha spiegato l’inviato Alvini -. Claudia Motta non è quindi più una concorrente dell’Isola dei Famosi”.

L'eliminato

Fiore Argento è stata la prima ad essere salvata, mentre ad andare sull'Isola di Sant'Elena dove si trova già Marco Predolin è stata Nathaly Caldonazzo. Salvati quindi dal televoto anche Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Quest'ultimo ha poi ricevuto un disegno da parte della figlia Melissa.

Il bacio di Giuda

Prima di lasciare l'Isola, Nathaly Caldonazzo ha lasciato il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero un po' a sorpresa, "perché è spione e non mi piace come tratta i ragazzi de Los Hombres. Dà lezioni di vita. Cecchi Paone? Sarebbe stato scontato, gli auguro tanta felicità". "Me lo aspettavo - ha risposto Andrea Lo Cicero -, io insegno l'onestà e la correttezza ai miei figli e lei non lo è". In ogni caso, non sono mancati scontri al vetriolo anche con Alessandro Cecchi Paone.

Cristina e l’amore

Ovviamente si è parlato anche di Cristina Scuccia, che da quando non è più suora è diventata oggetto di interesse di molti: è fidanzata? "Io ci penso all'amore, perché io ci credo. Ma sono in una fase della vita in cui sono ancora alla scoperta. Tutto può succedere" ha risposto a precisa domanda di Vladimir Luxuria.

La prova leader

Ad aggiudicarsi di nuovo la qualifica di leader della settimana è Simone Antolini, che torna ad avere questo riconoscimento dopo averlo già conquistato durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e tutta la loro tribù hanno quindi l’immunità.

L’amore di Helena

"Mi sono resa conto di essere innamorata” ha confessato Helena Prestes. Innamorata e corrisposta: Carlo Motta, il ragazzo che la modella frequentava prima di entrare all’Isola dei Famosi, si è dichiarato in studio. “Ti amo tantissimo Helena e penso che tu sia la donna della mia vita”. Adesso bisognerà capire se i due modelli – anche Carlo Motta fa l’indossatore – sono davvero innamorati o se si tratta semplicemente di una mossa pubblicitaria”.

Nuovo ingresso

Gian Maria Sainato è il nuovo ingresso di questa puntata. E si fa subito notare attaccando Andrea Lo Cicero, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Sainato sarà in coppia con Pamela Camassa, vista l’uscita di Claudia Motta. Quindi Sainato e Camassa sono immuni per questa puntata.

I nominati

I nominati del gruppo sono Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni. Quello dei leader Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone è Cristina Scuccia. In nomination vanno quindi loro tre.