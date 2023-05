Isola dei Famosi 2 maggio: eliminato, nuovo ingresso e il malore

L'Isola dei Famosi va in onda questa settimana eccezionalmente di martedì sera - stesso orario e stessa rete, ovvero dalle 21.20 su Canale 5 - per evitare la concomitanza con gli eventi del Primo Maggio. Puntata che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di contenuti, viste le dinamiche che stanno tenendo banco proprio negli ultimi giorni. Al centro del dibattito ci sono Fiore Argento, Cristina Scuccia ed Helena Prestes. Ma non solo. Si parlerà senza dubbio anche di Corinne Cléry, "intervistata" da Marco Mazzoli e Paolo Noise per "Radio Isola".

Il nuovo ingresso

Dopo Fiore, un'altra Argento è sbarcata in Honduras. Asia Argento, dopo aver sostenuto l'amica Vera Gemma all'Isola dei Famosi 2022, fa ingresso per la prima volta in un reality show. "Non vedo l'ora di riabbracciare mia sorella e dirne quattro ad alcuni dei naufraghi" ha annunciato l'attrice. Il cui ingresso potrebbe, quindi, non essere ridotto alla sola puntata di martedì.

I nominati: chi sarà eliminato?

In nomination sono finiti Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Questi ultimi sono in gara in coppia per ora e quindi rappresentano un unico concorrente. E proprio questo potrebbe penalizzarli. Antolini si sta facendo notare soltanto per la lite, conclusa poco dopo con una riappacificazione, con il compagno Cecchi Paone, mentre il giornalista e conduttore è stato protagonista di alcune discussioni particolarmente accese sin dall'inizio del surviving show. Mentre Fiore Argento sta ricoprendo un po' il ruolo del capro espiatorio in alcune dinamiche e Nathaly Caldonazzo quello della miccia che innesca discussioni - come è già avvenuto in tutti i reality show ai quali ha partecipato sino ad ora -, la coppia Antolini-Cecchi Paone non sembra particolarmente dinamica. Per questo potrebbe essere quella designata all'eliminazione.

Chi si è sentito male

Nathaly Caldonazzo, già decisamente magra prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, ha avuto bisogno dell’intervento del medico. La fame, il caldo e le condizioni di permanenza non proprio ideali sull’isola hanno giocato un ruolo decisivo e così la showgirl ha avuto un malore. Questo ha scatenato le reazioni preoccupate di molti fan. “Non avrebbe dovuto partecipare al programma, è troppo magra” ha commentato qualcuno. La sua permanenza per ora non sembra essere in discussione, ma martedì si parlerà anche di questo.

Cristina e le curiosità

"Ma non ti manca un compagno o una compagna? Ti piacciono gli uomini o le donne?: Marco Mazzoli non lascia in pace Cristina Scuccia. La quale risponde: “La mia è una vita diversa rispetto alle altre. Donne o uomini? A me piacciono le persone”.

L'altra isola e cosa può succedere

Marco Predolin è stato il primo eliminato dell'Isola dei Famosi 2023 e, come è ormai consuetudine nel surviving show condotto da Ilary Blasi, non ha dovuto abbandonare il gioco. Il conduttore è infatti andato a vivere in solitudine sull'Isola di Sant'Elena, l'alternativa a Playa Palapa. Ora sarà interessante capire se il prossimo eliminato rimarrà con lui una settimana e poi sarà il televoto a decidere chi resterà oppure sarà aperto un televoto flash durante la puntata di martedì 2 maggio.