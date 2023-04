Enrico Papi fuori dall’Isola dei Famosi? I contrasti con Ilary Blasi e la reazione di autori e Mediaset

L'Isola dei Famosi 2023 è iniziata soltanto da un paio di settimane e già pare esserci maretta. Non in Honduras, ma a Cologno Monzese negli studi Mediaset. Dove i contrasti fra la conduttrice Ilary Blasi e l'opinionista Enrico Papi sarebbero particolarmente aspri. Che i rapporti non siano idilliaci fra i due il pubblico ha impiegato una settimana a capirlo: durante la prima puntata Papi spesso ha parlato sopra la conduttrice, ma lì per lì il pensiero è andato ai finti contrasti che nella passata edizione Ilary Blasi aveva avuto con l'inviato Alvin.

Scaramucce amichevoli, anche perché il rapporto fra i due è ventennale e, soprattutto, basato sull'ironia. Alvin e Ilary Blasi si sono sempre stuzzicati e quindi nessuna battuta avrebbe destato particolare attenzione.

Diverso è l'impatto che ha avuto Enrico Papi sul surviving show di Canale 5: la sua presenza è sembrata sin da subito ingombrante. E, a dire il vero, neppure particolarmente esilarante. I siparietti della passata edizione con Nicola Savino sono solo un ricordo: le reazioni di Ilary Blasi alle battute di Enrico Papi sono sembrate più infastidite che complici.

Bisogna anche ammettere che, da conduttore quale è sempre stato, Enrico Papi non ha fatto nulla di differente da quello che la sua natura gli suggerisce. E che, in ogni caso, due puntate sono un po' poche per potersi ambientare in un altro ruolo. L'opinionista deve saper rimanere in disparte e intervenire quando viene chiamato in caso - Vladimir Luxuria da questo punto di vista è perfetta -, un conduttore ha nel proprio Dna quello di essere protagonista del programma.

Ora cosa succederà? Tanto gli autori dell'Isola dei Famosi quanto i vertici di Mediaset avrebbero, secondo alcune indiscrezioni, richiamato all'ordine più volte Enrico Papi. Il quale, pur avendo aggiustato il tiro rispetto alla prima puntata, nella seconda puntata con lo "sketch" della busta con il nome dell'eliminato sottratta ad Ilary Blasi e l'utilizzo di una sua scarpa come cornetta del telefono avrebbe fatto saltare sulla sedia un po' tutti. E questo potrebbe di fatto essergli costato il posto.

Non rimane quindi altro da fare che attendere la puntata in prima serata di lunedì per capire se Enrico Papi sarà di nuovo in studio.