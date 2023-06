Da Celine Dion a Lewis Capaldi: il 2023 anno maledetto per le star

Roma, 27 giugno 2023 - Da Celine Dion a Lewis Capaldi: è stato un susseguirsi doloroso di ritiri (temporanei) dalle scene per malattia.

La star di ‘My heart will go on’, ballata d’amore indimenticabile e colonna sonora maestosa del kolossal Titanic - con picchi di ascolti dopo la tragedia del Titan - ha annullato i concerti fino ad aprile 2024 per motivi di salute. Si chiama Sindrome della persona rigida la malattia di cui soffre la star canadese.

Celine Dion

A dicembre Celine Dion aveva già annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023. Ma poi ha dovuto rivedere i piani e allungare il periodo di assenza dalle scene.

Lewis Capaldi e l’annuncio sui social

Ed ha appena annunciato sui social l’annullamento di tutte le tappe da qui a fine anno Lewis Capaldi, 26 anni, che soffre della Sindrome di Tourette. Hanno commosso il mondo i video della star scozzese che di colpo si blocca e non riesce a esibirsi, sommerso da un’ondata d’amore del pubblico che canta per lui.

Justin Bieber è tornato a sorridere

Ed è tornato invece il sorriso a Justin Bieber, dopo la diagnosi della sindrome Ramsay Hunt dell’anno scorso. A marzo con un post su Instagram la popstar, 29 anni, ha lasciato intendere di aver ripreso parzialmente la mobilità della faccia dopo la paralisi che lo aveva anche costretto a cancellare il suo Justice World Tour. La sindrome Ramsay Hunt è un disturbo neurologico che tra l’altro causa paresi facciale. Sempre su Instagram lo scorso giugno Bieber aveva informato i suoi fan mostrando un lato della faccia paralizzato.