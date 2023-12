Bruce Willis, la foto tenerissima: il bacio della moglie e quella dedica d’amore per i 16 anni di matrimonio

Roma, 29 dicembre 2023 – Un bacio tenerissimo, sulla guancia, durante una vacanza ai Tropici, una foto che commuove. Un gesto d’amore, così Emma Heming, 45 anni, ha ricordato sui social i 16 anni di matrimonio con Bruce Willis, 68, affetto da demenza frontotemporale.

Un post di poche parole per accompagnare quello scatto: "Sedici anni con quest’uomo speciale. Il mio amore e la mia adorazione per lui non fanno che crescere”.

“Gli anniversari sono difficili”, ha confidato la dolcissima moglie della star di Die Hard.

La malattia di Bruce Willis

La famiglia Willis ha sempre protetto l’attore con una rete d’amore. All’inizio di quest’anno l’annuncio più doloroso: la precedente diagnosi di afasia cognitiva si era trasformata in demenza frontotemporale.

La rete di ascolto

La modella parla spesso sui social della sua vita con Bruce malato. E ringrazia spesso l’aiuto che riceve, senza vergognarsi della sua fragilità. Emma Heming insiste spesso sull’importanza di poter essere ascoltata. “Le vacanze sono difficili, gli anniversari sono difficili – si confessa -. Ma per me quest’anno si è trattato davvero di comunità: costruire una comunità e una connessione. E voglio solo dire che è stata la mia ancora di salvezza e voglio solo grazie per questo.”

La storia d’amore tra Emma e Bruce

Bruce Willis e Emma Heming si sono incontrati nel 2007 e hanno fatto la loro prima apparizione pubblica ufficiale insieme al Sundance Film Festival. Il matrimonio è stato celebrato il 21 marzo 2009. Insieme hanno avuto due figlie, Evelyn, 9 anni, e Mabel, 11.