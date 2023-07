Morta Sinead O’Connor: aveva 56 anni. La depressione e il figlio morto

Roma, 26 luglio 2023 – Sinead O’Connor è morta all'età di 56 anni.

In un comunicato la sua famiglia ha dichiarato: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa della nostra amata Sinead. La sua famiglia e i suoi amici sono sconvolti e hanno chiesto di mantenere la privacy in questo momento molto difficile", ha riferito l'emittente nazionale irlandese RTE.

Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, Sinead O’Connor è stata una tra le voci più affascinanti degli anni Ottanta e Novanta, ricordata anche per il suo look fuori dal comune. Nel 1985 si trasferisce a Londra per lavorare al suo primo album.

“The Lion and the Cobra”, scritto e prodotto dalla stessa cantante e che viene pubblicato nel 1987. L’album è un immediato successo di pubblico e critica, in cui compare anche una giovane Enya che nel brano “Never get old” recita in gaelico alcuni passi della Bibbia. Sull’onda del successo del disco intraprende un tour attraverso l’Europa e gli Stati Uniti.

Il suo successo maggiore rimane legato al singolo “Nothing Compares 2 U”, del 1990. Prince l’aveva composta nel 1985 e affidata ai The Family che la inclusero nel loro unico disco, rivelatosi un totale insuccesso. O’Connor, dopo cinque anni, spinta dal suo manager, reinterpreta a suo modo il brano, altrimenti destinato a rimanere sconosciuto.

Il brano è una struggente ballata romantica e raggiunge i vertici delle classifiche mondiali, tanto da essere nominato il singolo numero uno al mondo dai Billboard Music Awards.

Da tempo l’artista combatteva con problemi legati alla depressione.

La notizia giunge un anno dopo che il figlio della madre di quattro figli, Shane, 17 anni, si è tolto la vita nel gennaio 2022 dopo essere fuggito dall'ospedale mentre era sotto osservazione per tendenze suicide.

La cantante irlandese soffriva di diversi problemi di natura mentale tra cui agorafobia e bassa autostima acuta.

Nel 2017 aveva confessato di aver tentato per ben otto volte il suicidio, l’ultima volta dopo la perdita del figlio, e di essere stata torturata dalla madre.

“Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata - sono le parole in un video pubblicato l’8 agosto 2017 sulla sua pagina Facebook -. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All’improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”.

La cantante irlandese lascia tre figli. L’anno scorso aveva perso il quarto figlio avuto dalla relazione col cantante folk Donal Lunny. Il ragazzo era scomparso da due giorni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide.

Il 19 ottobre 2018 annunciò pubblicamente di essersi convertita all’Islam adottando il nome di Shuhada Davitt.

