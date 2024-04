Eurovision 2024, le prove di Angelina Mango: quando sale sul palco

Mancano circa dieci giorni all'avvio dell'Eurovision Song Contest 2024 - alla Malmo Arena, in Svezia, la prima semifinale si svolgerà martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9 e la finale sabato 11 maggio - e l'entusiasmo del popolo dell'Eurovision è alle stelle. Già, perché esiste un movimento nutrito e interessato di appassionati che seguono passo per passo tutto ciò che ruota attorno all'Eurovision Song Contest. E questo avviene durante tutto l'anno, con ancora maggiore interesse proprio nei giorni che precedono la manifestazione. Per questo riscuote sempre un grande interesse il momento delle prove sul palco. Quello della Malmo Arena è in preparazione proprio in questi giorni.

Quando toccherà ad Angelina Mango, la portacolori italiana in quanto vincitrice del Festival di Sanremo 2024, rappresentare il tricolore nella massima manifestazione musicale europea.

Quando sarà il momento delle prove per Angelina Mango? La 23enne cantautrice sarà sul palco per la prima volta il 2 maggio dalle 20 alle 20.30 e poi sabato 4 maggio dalle 15.15 alle 15.35. Un totale quindi di neanche un'ora. Dopodiché si conoscerà se Angelina Mango in finale si esibirà nella prima o nella seconda parte della serata. I prossimi saranno quindi giorni importanti per conoscere il cammino dell'Italia in questa edizione della manifestazione.

Quante sono le possibilità di vittoria da parte dell'Italia all'Eurovision 2024? Secondo i bookmaker Angelina Mango potrebbe aspirare a un posto sul podio. E chissà che magari possa andare anche oltre e riuscire a riportare la vittoria nel Belpaese.