Eurovision 2024 dove si svolge, dove vederlo e chi conduce in Italia

L’Eurovision Song Contest 2024 sta per arrivare. La rassegna musicale più importante e seguita d’Europa e probabilmente anche del mondo prende il via martedì 7 maggio e si conclude sabato 11.

Come il Festival di Sanremo, l’Eurovision dura dal martedì al sabato sera. A differenza però della rassegna italiana, le serate sono soltanto tre: la prima semifinale martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9 e la finale sabato 11 maggio.

La manifestazione si svolge ogni anno nel Paese da cui proviene il vincitore dell’ultima edizione. L’Eurovision 2024 si tiene in Svezia, vista la vittoria nel 2023 della svedese Loreen con il brano ‘Tattoo’. Ogni location deve avere requisiti specifici per poter diventare sede della manifestazione: avere un aeroporto internazionale a non più di un’ora e mezza di distanza, avere sul proprio territorio un’arena da 8.000-10.000 posti e strutture alberghiere adeguate. Quest’anno la manifestazione si svolge a Malmo, città che ha dato i natali al calciatore Zlatan Ibrahimovic e dove ha sede il quartier generale del colosso dell’arredamento Ikea.

Le semifinali andranno in onda in diretta, e quindi in prima serata, su Raidue, la finale di sabato 11 maggio sarà trasmessa da Raiuno, Raiplay e Rai Radio2 in prima serata.

Chi conduce l’Eurovision 2024 per le reti Rai in Italia? Quindi chi lo commenterà? La coppia della passata edizione è stata confermata: accanto a Gabriele Corsi ci sarà Mara Maionchi.

La portacolori dell’Italia all’Eurovision è Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Porterà sul palco della Malmo Arena il brano ‘La noia’. Quante possibilità ha Angelina Mango di vincere l’Eurovision Song Contest 2024? I bookmaker la danno almeno nei primi quattro classificati. Chissà che possa riuscire a fare il salto.