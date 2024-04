Scommesse Eurovision 2024, chi può vincere? I favoriti secondo i bookmaker: le quotazioni

Chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2024? Mancano poco più di due settimane alla rassegna europea che quest'anno si svolgerà a Malmo, in Svezia, dal 7 all'11 maggio e già impazza il toto-vincitore. Chi porterà l'Eurovision nel proprio Paese il prossimo anno?

Le speranze dell'Italia sono riposte tutte su Angelina Mango, 23 anni, una voce come poche e una presenza scenica che tiene incollati. Come ogni anno, però, per l'Italia non sarà per nulla semplice. Anzi. Anche perché, come ogni anno tranne nel caso dei Maneskin - Damiano David e compagni hanno stravinto nel 2020 - , il tricolore non è favorito assoluto alla vittoria finale dell'Eurovision Song Contest.

E allora su chi scommettere? Per patriottismo, e non solo, si dovrebbe puntare su Angelina Mango, che tutti i principali siti di scommesse danno sul podio o a un passo dai primi tre. La quotazione di Angelina Mango come vincitrice dell'Eurovision 2024 oscilla tra 6 e 7.

Chi può vincere, quindi? La Svizzera con Nemo e il brano 'The code' è la grande favorita, con quotazioni che vanno dal 2.75 al 3, davanti al fenomeno croato Baby Lasagna e la sua 'Rim Tim Tagi Dim', quotatao da 3.75 a 4.25. Terza posizione per l'Olanda, con Joost ed 'Europapa': quote da 5.55 a 6.5 per lui.

Seguono l'Ucraina con Alyona Alyona e Jerry Heil da 9 a 15, la Francia con Slimane da 13 a 17, la Grecia con Marina Satti da 17 a 34, Israele con Eden Golan da 26 a 41, l'Irlanda con Bamble Thug da 34 a 67 e il Belgio con Mustii con quotazioni da 26 a 81.

Quote decisamente più alte per tutti gli altri partecipanti, il che significa che nessun altro di loro secondo i bookmaker ha probabilità credibili di potersi avvicinare ai primi tre posti in classifica.