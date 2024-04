Eurovision 2024, Angelina Mango si esibirà con i ballerini

Cosa farà Angelina Mango all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo? Mentre fioriscono i pre-party itineranti, tradizione tutta targata Eurovision per far conoscere gli artisti che sono in gara, bisogna trovare anche il tempo per preparare l'esibizione che andrà in scena sul palco svedese dal 7 all'11 maggio.

La novità di quest'anno riguarda il fatto che gli esponenti dei Big Five, ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito - si chiamano così perché sono i fondatori dell'Eurovision Song Contest, un tempo Eurofestival, e quindi i Paesi che hanno contribuito maggiormente anche economicamente a questa manifestazione - si esibiscono in maniera completa anche prima della finale. In particolare, l'Italia sarà sul palco il 9 maggio e la sua sarà la sedicesima esibizione. Esibizione non votata dal pubblico nè dai giudici, che potranno comunque farsi un'idea di quello che vedranno poi in finale.

Angelina Mango, esponente dell'Italia in quanto vincitrice del Festival di Sanremo, ha già dovuto tagliare la canzone 'La noia' di otto secondi, visto che i brani in gara all'Eurovision devono durare da regolamento un massimo di tre minuti. Ma quale altro cambiamento attende l'esibizione della giovanissima cantautrice?

A differenza di quanto ha fatto sul palco del Teatro Ariston, su quello della Malmo Arena, Angelina Mango sarà accompagnata da un corpo di ballo. Ad animare 'La noia' ci saranno infatti alcuni ballerini e a confermarlo, seppur indirettamente, è la stessa artista con una serie di foto su Instagram e la caption 'I won't be alone'. Ovvero "Non sarò da sola".

A dare un'ulteriore carica al gruppo è Giulia Stabile, ballerina ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi come la stessa Angelina Mango: "Splendete già, porterete una luce incredibile" ha commentato su Instagram. E l'Europa intera non vede l'ora di lasciarsi abbagliare dalla loro performance in Svezia a maggio.