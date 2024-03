Angelina Mango all’Eurovision con ‘La Noia’ tagliata: cosa non ci sarà

Angelina Mango si prepara all'Eurovision Song Contest che si svolgerà in Svezia dal 7 all'11 maggio a Malmo – le Big Five si esibiranno anche in semifinale -, città nota nel mondo tanto per aver dato i natali a Zlatan Ibrahimovic quanto per ospitare il quartier generale del colosso Ikea.

Da oltre un mese, in sostanza da quando si è concluso il Festival di Sanremo proprio con la vittoria di Angelina Mango con il brano 'La noia', il dibattito su quali saranno le modifiche alla canzone in vista della rassegna europea è particolarmente acceso.

Perché il dato di fatto è che una modifica al brano sarebbe stata obbligata. Il motivo è che le canzoni che partecipano all'Eurovision Song Contest devono avere una durata massima di tre minuti. 'La noia', però, dura 3 minuti e 8 secondi ed ecco da qui la necessità di tagliare proprio otto secondi. Che comunque nella musica possono fare la differenza.

Cosa ridurre? La scelta di Angelina Mango e del suo staff è caduta sul doppio "È la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total" alla fine della seconda strofa. Doppio che diventa singolo, senza di fatto snaturare alcunché del brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2024.

Tutte le canzoni in cara all’Eurovision Song Contest 2024 si possono già ascoltare sulle piattaforme digitali.