Loredana Bertè non andrà all’Eurovision con San Marino: vincono i Megara

Loredana Bertè non rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia. Alla serata finale di 'Una voce per San Marino' la protagonista più attesa e indiscussa è stata la rocker di Bagnara Calabra, che ha portato sul palco 'Pazza'. La canzone con la quale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo ha conquistato la giuria e il pubblico della manifestazione sanmarinese, ma non è bastato. All'Eurovision Song Contest che si svolgerà a Malmo, in Svezia, dal 7 all'11 maggio andrà infatti per San Marino la punk-rock band dei Megara.

Molti appassionati di musica avevano sognato questo annuncio per una settimana quando la signora del rock al Festival di Sanremo ha dimostrato di avere energia, grinta, idee e personalità, oltre ad una gran voce e di non temere la concorrenza di nessuno.

Concorrenza che a 'Una voce per San Marino' era di tutto rispetto. Basti pensare che fra i Big in gara - l'organizzazione della manifestazione ha la facoltà di invitare otto artisti o di accogliere le loro richieste di partecipazione anche se questi non hanno partecipato alla fase di selezione - c'erano nomi noti come quelli di Marcella Bella, Jalisse e Dj Jad - componente insieme a J-Ax degli Articolo 31 -, il fratello Wlady e la cantante, diventata famosa a livello internazionale negli anni Novanta, Corona.

Sembrava fatta per Loredana Bertè, che era arrivata sul podio. Terza posizione per i La Rua, band che anni fa aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. E invece ecco lo scatto dei Megara e così la cantautrice italiana si è dovuta accontentare del secondo posto. Non andrà così all’Eurovision Song Contest 2024 in Svezia a “rompere le scatole all’ex marito Bjorn Borg”.