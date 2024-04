Fantaeurovision 2024: come si gioca e chi sono i favoriti

E' già tempo di Fantaeurovision. Non ci siamo ancora ripresi dal Fantasanremo e dalla notizia che nella prossima edizione qualcosa cambierà, che non lo rivedremo più come è stato in questi primi anni di concorso, e ora eccoci di nuovo alle prese con previsioni, squadre e quotazioni. Oltre che con i famigerati bonus e malus che tanto tengono sulle spine i fantallenatori.

Come si gioca al Fantaeurovision? La formula è la stessa del Fantasanremo: ogni partecipante deve registrarsi, gratuitamente, selezionare cinque artisti e fra questi nominare il proprio capitano. Capitano che va scelto con oculatezza, visto che è il portabandiera della squadra e quello sul quale si punta in maniera particolare.

La moneta virtuale al Fantasanremo è quella del Baudo, mentre nel caso del Fantaeurovision visto che si svolge quest’anno in Svezia è l’ABBaudo. Da notare il colpo di genio e di ironia degli organizzatori. Ogni fantallenatore ha a disposizione 100 ABBAudi per formare la squadra e, tenendo conto che la quotazione massima di un artista di punta è di 23 ABBAudi, con questa cifra è possibile riuscire a comporre una squadra di qualità.

Chi sono i favoriti? Sicuramente uno fra Nemo, Baby Lasagna, Angelina Mango e Joost in squadra bisogna averlo. E il motivo è lampante: sono loro i quattro favoriti alla vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2024 secondo i bookmaker.

Da avere in squadra sono anche Windows95man, Kaleen, Nebulossa e Slimane, che possono regalare una performance di grande impatto e quindi far guadagnare diversi bonus.

Cosa si vince? Anche nel caso del Fantaeurovision non ci sono premi in denaro. Le iscrizioni chiudono il giorno prima dell’inizio dell’Eurovision Song Contest 2024, ovvero il 6 maggio.

Il regolamento