Mahmood e Annalisa, niente Eurovision. I Jalisse e Loredana Bertè ci provano con San Marino

Chi andrà all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia a rappresentare San Marino? La finale di 'Una voce per San Marino', concorso musicale che nel corso degli anni è diventato una porta di ingresso privilegiata per tanti nomi più o meno noti del panorama musicale internazionale all'Eurovision, si svolgerà sabato 24 febbraio.

Oggi sono stati annunciati i big che parteciperanno all'ultima serata e tra loro non figurano due nomi che negli ultimi giorni erano rimbalzati ovunque. Più per il volere dei fandom che per reale necessità dei cantanti stessi. I nomi in questione, che non rappresenteranno San Marino all'Eurovision Song Contest perché non hanno chiesto di partecipare a 'Una voce per San Marino' e non sono stati invitati a farlo, sono quelli di Mahmood e Annalisa. Due dei protagonisti assoluti dell'ultimo Festival di Sanremo.

D'altro canto, Mahmood e Annalisa non hanno comunque necessità di partecipare all'Eurovision vista la mole di impegni di cui già sono protagonisti in questo periodo.

E allora chi sono i Big in gara per 'Una voce per San Marino'? Nomi noti, anche se non così noti come quelli di Mahmood e Annalisa. Tranne uno: quello di Loredana Bertè. Acclamatissima al Festival di Sanremo, Loredana Bertè vuole cavalcare l'onda e quindi eccola fra le favoritissime per la partecipazione all'Eurovision con San Marino. D'altro canto, lo aveva affermato lei stessa qualche giorno fa: "Se vinco il Festival di Sanremo vado all'Eurovision in Svezia anche solo per rompere le scatole al mio ex marito Borg".

Loredana Bertè, ma non solo. Tanti nomi noti italiani fanno parte dei Big: Marcella Bella, l’inedita formazione Wlady, Ice Mc e Dj Jad insieme a Corona (non Fabrizio), Pago, i La Rua e, udite udite, i Jalisse. Che dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo dopo 27 anni di assenza vogliono tentare l’all-in e puntano all’Europa. Vincerà sicuramente uno dei Big italiani? Non è detto, il dato di fatto è che senza dubbio i nomi noti in questi anni hanno contribuito a dare una rilevanza nazionale a ‘Una voce per San Marino’. L’ultimo esempio? Achille Lauro che nel 2023 ha partecipato all’Eurovision Song Contest rappresentando San Marino con il brano ‘Stripper’. Di fatto pubblico e giornalisti italiani non possono votare qualcuno in gara per l’Italia all’Eurovision – in questo caso sarà Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 – e quindi avere ad esempio Loredana Bertè, i Jalisse o Marcella Bella potrebbe rappresentare una buona alternativa.