La classifica finale dell’Eurovision 2024: vince la Svizzera con Nemo

Malmo, 12 maggio 2024 – Delusione per l’Italia, la Svizzera fa il pieno di voti e scala la classifica della 68esima edizione dell’Eurovision Contest Song. È stata una valanga di voti quella arrivata dalle giurie nazionali, ma a decretare il tripudio per il Nemo Mettler – in arte solo Nemo, artista non binario emergente nel panorama musicale svizzero – è stato il voto da casa di milioni di telespettatori. ‘The code’ è il brano più votato in Europa. Al secondo posto la Croazia, terza l'Ucraina. Israele al quinto posto. Fuori dal podio l’italiana Angelina Mango che si ferma in settima posizione. Ecco la classifica definitiva 2024.

Svizzera – Nemo, 'The code' Croazia – Baby Lasagna, 'Rim tim tagi dim' Ucraina – Alyona Alyona e Jerry Heil, 'Teresa & Maria' Francia – Slimane, 'Mon amour' Israele – Eden Golan, 'Hurricane' Irlanda – Bambie Thug, 'Doomsday blue' Italia – Angelina Mango, 'La noia' Armenia – Jako, 'Ladaniva' Svezia – Marcus & Martinus, 'Unforgettable' Portogallo – Iolanda, 'Grito' Grecia – Marina Satti, 'Zari' Germania – Isaak, 'Always on the run' Lussemburgo – Tali, 'Fighter' Lituania – Silvester Belt, 'Luktelk' Cipro – Silia Kapsis, 'Liar Lettonia – Dons, 'Hollow' Serbia – Teya Dora, 'Ramonda' Regno Unito – Olly Alexander, 'Dizzy' Finlandia – Windows95Man, 'No rules!' Estonia – 5miinust&Puuluup, '(nendest) narkootikumidest ei tea (kull) midagi' Georgia – Nutsa Buzaladze, 'Firefighter' Spagna – Nebulossa, 'Zorra' Slovenia – Raiven, 'Veronika' Austria – Kaleen, 'We will rave' Norvegia – Gate, 'Ulveham'