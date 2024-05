Eurovision 2024: la finale in diretta. Tensione per le proteste pro Gaza

18:20

Alessandra Mele si ritira: niente punti per la Norvegia

“Stasera dovevo dare i punti per la Norvegia nella finale dell'Eurovision. Nonostante mi senti onorata di questo incarico, ho preso la decisione di ritirarmi”, ha dichiarato Alessandra Mele, cantante italo-norvegese in un video pubblicato sul suo canale Instagram. Mele ha rappresentato la Norvegia nell'edizione 2023 del Song Contest cantando 'Queen of the Kings'.

“Uniti dalla musica, il motto dell'Eurovision è il motivo per cui faccio musica, per unire la gente. Ma in questo momento sento che sono solo parole vuote”. L'artista continua poi spiegando la sua motivazione: “C'è un genocidio in corso e vi chiedo per favore di aprire i vostri occhi e cuori e lasciare che l'amore vi guidi alla verità. Provalo per me, Palestina Libera”, ha concluso l'artista. Nei Paesi scandinavi ci sono state molte manifestazioni pro Gaza e sono state fatte forti pressioni su artisti e emittenti per boicottare l'Eurovision di quest'anno per via della partecipazione d'Israele.