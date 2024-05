Chi è Joost Klein, l’olandese escluso dall’Eurovision perché sotto indagine

Roma, 11 maggio 2024 – Chi è Joost Klein? Il cantante olandese escluso dalla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024 perché indagato dalla polizia svedese su “denuncia presentata da una donna della troupe di produzione in seguito ad un accaduto non ben precisato dopo l’esibizione dell’artista nella semifinale di giovedì scorso”.

Chi è

Joost Klein, classe 1997, è un rapper, scrittore ed ex youtuber olandese. Nel 2008 apre un canale su YouTube chiamato EenhoornJoost, pubblicando video come sketch e mini-documentari. Klein è appassionato anche di musica. Nel 2016, il canale Youtube sarà il suo trampolino di lancio per sfondare nel mondo discografico caricando il suo primo singolo ‘Bitches’ e raggiungendo sorprendentemente il milione di visualizzazioni sulla piattaforma. Un anno dopo il suo è già un ‘nome’ sulla scena rapper olandese: firma con l’etichetta Made, facente parte del gruppo della TopNotch, con cui arriva il grande successo. Pubblica così i suoi primi tre album: Dakloos, Scandinavian Boy e M. Van Marketing.

Nel 2019 però Klein decide di mettersi in prorpio e fonda l’etichetta discografica chiamata Albino Sports con cui pubblica l’album Albino, ispirato ad una raccolta di poesie che l’artista ha dedicato al padre morto di tumore nel 2011. L’anno successivo l’artista perderà anche la madre, morta per un arresto cardiaco. L’11 dicembre 2023 arriva il grande annuncio: Klein dovrà rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision. Lui porterà la canzone "Europapa" dedicata all’Europa, la sua casa, con una dedica speciale al padre.

Il significato di Europapa

Il singolo ‘Europapa’ di Klein è un inno all’europeismo. “Mio padre una volta mi ha detto il mondo è senza frontiere; mi manchi ogni giorno, lo vedi papà? Ti ho ascoltato”, recita nel monologo alla fine del videoclip del brano dove ringrazia il padre per un importante insegnamento: l’importanza dell’unione dell’Europa nonostante le differenze che esistono tra un Paese e l’altro.