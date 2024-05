Eurovision 2024, Joost Klein (Olanda) escluso dalla finale dopo la denuncia di una donna

Roma, 11 maggio 2024 – L’Olanda esclusa dalla finale dell’Eurovision Song Contest.

“L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. La polizia svedese ha indagato sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera”, spiega una nota dell’organizzazione del Eurovision 2024.

Joost Klein, escluso dalla finale dell'Eurovision

"Mentre il procedimento legale fa il suo corso – spiega la nota –, non sarebbe opportuno per lui continuare nel Concorso. Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e alle speculazioni sui social media, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione”.

Nelle ultime ore si erano sparse diverse voci circa un’indagine che avrebbe coinvolto l’artista olandese.

“Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale del Concorso. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole del Concorso”.

E con l’esclusione dell’artista olandese non ci sarà nessun ripescaggio. “La finale del 68° Eurovision Song Contest procederà ora con 25 canzoni partecipanti”.