Eurovision 2024, la guida: cantanti, dove vederlo e chi sono i favoriti

Riuscirà l’Italia a ripetere l’exploit del 2021 con i Maneskin a Rotterdam? Dal 7 all’11 maggio si svolge l’Eurovision Song Contest 2024 alla Malmo Arena di Malmo in Svezia. L’Italia è ra

Angelina Mango rappresenta l'Italia con il brano 'La noia' all'Eurovision 2024

ppresentata da Angelina Mango, che porta sul palco il brano ‘La noia’ scritto con Madame e Dardust.

La prima semifinale si svolge martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9, mentre la finale dell'Eurovision Song Contest 2024 sarà sabato 11 maggio.

Le semifinali sono trasmesse in prima serata su Raidue, la finale di sabato 11 maggio sarà in diretta su Raiuno. L'evento si può seguire anche su Raiplay e su Rai Radio 2. A commentare l'Eurovision Song Contest da Malmo per l'Italia ci sono, come nella passata edizione, Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Quest'ultima volerà a Malmo soltanto per la finale, mentre commenterà le semifinali in collegamento dall'Italia per impegni televisivi.

A condurre le serate italiane, quindi a guidare di fatto il commento delle due semifinali e della semifinale dell’Eurovision 2024 è colui il quale può a buon diritto essere definito il Pippo Baudo dell’Eurovision ovvero Gabriele Corsi. Conduttore che ormai è una certezza per l’Italia all’Eurovision. Se lui trasmette tutti i giorni da Malmo, in Svezia, dove si svolge la manifestazione, chi lo affianca arriverà soltanto alla finale. Gabriele Corsi commenta l’Eurovision Song Contest 2024 infatti insieme a Mara Maionchi, la quale è impegnata in un altro programma televisivo e quindi commenta le due semifinali dall’Italia. Raggiungerà la Svezia soltanto sabato 11 maggio in vista della finalissima.

L’Italia non vince l'Eurovision dal 2021, quando i Maneskin hanno trionfato a Rotterdam, in Olanda, con la canzone ‘Zitti e buoni’. L’anno dopo la manifestazione si è svolta a Torino e a trionfare è stata l’Ucraina con la Kalush Orchestra e il brano ‘Stefania’

I 37 cantanti e le canzoni in gara all’Eurovision 2024:

San Marino - Megara '11:11'

Italia - Angelina Mango 'La noia'

Regno Unito - Olly Alexander 'Dizzy'

Ucraina - Alyona Alyona & Jerry Heil 'Teresa & Maria'

Spagna - Nebulossa 'Zorra'

Svezia - Marcus&Martinus 'Unforgettable'

Croazia - Baby Lasagna 'Rim tim tagi dim'

Slovenia - Raiven 'Veronika'

Svizzera - Nemo 'The code'

Polonia - Luna 'The tower'

Norvegia - Gate 'Ulveham'

Olanda - Joost Klein 'Europapa'

Moldavia - Natalia Barbu 'In the middle'

Malta - Sarah Bonnici 'Loop'

Australia - Electric Fields 'One Milkali (One Blood)'

Albania - Besa 'Titan'

Lussemburgo - Tali 'Fighter'

Lituania - Silvester Belt 'Luktelk'

Lettonia - Dons 'Hollow'

Israele -Eden Golan 'Hurricane'

Irlanda - Bambie Thug 'Doomsday blue'

Francia - Slimane 'Mon amour'

Germania - Isaak 'Always on the run'

Grecia - Marina Satti 'Zari'

Georgia - Nutsa Buzaladze 'Firefighter'

Finlandia - Windows95man 'No rules!'

Estonia - 5miinust & Puuluup '(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi'

Danimarca - Saba 'Sand'

Repubblica Ceca - Aiko 'Pedestal'

Portogallo - Iolanda 'Grito'

Cipro - Silia Kapsis 'Liar'

Belgio - Mustii 'Before the party's over'

Austria - Kaleen 'We will rave'

Armenia - Ladaniva 'Jako'

Azerbaijan - Fahree feat.Ilkin Dovlatov 'Ozunle Apar'

Islanda - Hera Bjork 'Scared of heights'

Serbia - Teya Dora 'Ramonda'

Quando sale sul palco l’Italia? All’Eurovision 2024 Angelina Mango canta due volte: durante la seconda semifinale, giovedì 9 maggio, e nella finale di sabato 11. L’Italia è infatti già qualificata alla finale come Germania, Spagna, Francia e Regno Unito: sono i Big Five e sono i cinque Paesi che nel corso degli anni hanno contribuito di più alla manifestazione. Direttamente alla finale accede anche la Svezia, in quanto Paese ospitante.

Su chi scommettere per la vittoria finale dell'Eurovision Song Contest 2024? Chi sono i favoriti di questa edizione della manifestazione musicale più importante e seguita d'Europa? Senza dubbio la lotta per la vittoria sarà un affare fra quattro o al massimo cinque concorrenti. E, spoiler, fra questi c'è anche l'Italia. Favoritissime sono la Svizzera, con Nemo e la sua 'The code' e la Croazia con Baby Lasagna e l'ipnotica 'Rim Tim Tagi Dim'. La prima è una canzone costruita, la seconda punta tutto sul ritornello che è più un mantra. Entrambe veicolano un messaggio di libertà che nell'Europa di questi tempi è particolarmente sentito. Angelina Mango con la sua 'La noia' può però dire la propria un po' perché a livello internazionale il brano sta convincendo molto e un po' perché la performance sul palco con le cinque ballerine e la scenografia molto da "regina ispanica" può conquistare soprattutto il pubblico mediterraneo. La personalità di Angelina da Lagonegro, poi, non è di certo in discussione: non le ha fatto paura il sacro palco del Festival di Sanremo, non la scoraggerà di certo la Malmo Arena. Secondo i bookmaker dietro il trio delle meraviglie è pronta a compiere l'impresa della doppia vittoria in tre edizioni l'Ucraina con il brano 'Teresa & Maria' di Alyona Alyona e Jerry Heil. Nulla di non sentito con la Kalush Orchestra e 'Stefania', a dire il vero. Attenzione al possibile colpo di mano del Belgio, che potrebbe piazzare la zampata inattesa con Mustii e la sua 'Before party's over'.