Eurovision 2024, ecco la scaletta delle due semifinali diffusa dalla Rai: quando c'è l'Italia

La Rai, media ufficiale che come di consueto anche quest'anno trasmetterà in diretta semifinali e finale dell'Eurovision Song Contest. La prima si svolge in prima serata martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9, mentre la finale è sabato 11 maggio. Per l'occasione Mediaset e Fascino hanno scelto di non fare controprogrammazione e quindi la semifinale del talent show Amici di Maria De Filippi è spostata a domenica 12 maggio in prima serata su Canale 5.

All'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia l'Italia è rappresentata da Angelina Mango, con il brano 'La noia'. Quando toccherà a lei salire sul palco della Malmo Arena? Ecco la scaletta delle due semifinali diffusa dalla Rai.

Cipro - Silia Kapsis 'Liar'

Serbia - Teya Dora 'Remonda'

Lituania - Sylvester Belt 'Luktelk'

Irlanda - Bambie Thug 'Doomsday Blue'

Prima esibizione Big Five: Regno Unito - Olly Alexander 'Dizzy'

Polonia - Luna 'The Tower'

Ucraina - Alyona Alyona & Jerry Heil 'Teresa & Maria'

Croazia - Baby Lasagna 'Rim Tim Tagi Dim'

Islanda - Hera Björk 'Scared of Heights'

Seconda esibizione Big Five: Germania - Isaak 'Always on the Run'

Slovenia - Raiven 'Veronika'

Finlandia - Windows95Man 'No Rules!'

Moldavia - Natalia Barbu 'In The Middle'

Esibizione Paese ospitante: Svezia - Markus & Martinus 'Unforgettable'

Azerbaigian - Fahree feat. Ilkin Dovlatov 'Özünlə Apa'

Australia | Electric Fields 'One Milkali (One Blood)'

Portogallo - Iolanda 'Grito'

Lussemburgo - Tali 'Fighter'