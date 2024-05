Eurovision, perché l'Italia è già in finale

Quando salirà Angelina Mango sul palco della Malmo Arena per l'Italia? Dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia, si svolge l'Eurovision Song Contest 2024. Ovvero la manifestazione musicale più importante e seguita d'Europa e forse del mondo. Centinaia di milioni di telespettatori nel Vecchio Continente e anche in diverse altre zone del mondo saranno davanti alla tv e agli schermi per lo streaming per assistere alle esibizioni dei cantanti che rappresentano i 37 Paesi in gara.

Martedì 7 maggio si svolge la prima e giovedì 9 la seconda semifinale dell'Eurovision, mentre la finale si tiene sabato 11 maggio. L'orario è quello italiano, visto che in Svezia il fuso orario è il medesimo.

Mentre tutti gli altri dovranno conquistare l'ingresso alla finale sfidandosi nelle due semifinali, sei Paesi possono pensare già a giocarsi il titolo nella fase conclusiva. Da quest'anno anche i finalisti si esibiranno in semifinale – Angelina Mango sarà sul palco durante la seconda, ovvero quella di giovedì 9 maggio -, ma non saranno in gara. Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Germania e Svezia entreranno in gioco solo nell'ultima serata.

Perché avviene questo? Italia, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna sono i Big Five ovvero i cinque Paesi più grandi e che nel corso degli anni hanno contribuito maggiormente anche dal punto di vista economico. E la Svezia? Ad avere diritto alla finale oltre ai Big Five è anche il Paese ospitante dell'edizione in questione. E siccome l'Eurovision Song Contest 2023 è stato vinto dalla svedese Loreen con il brano 'Tattoo' ecco che ad ospitare l'edizione 2024 è proprio la Svezia. Che va dritta in finale.