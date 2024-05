Come si vota all’Eurovision per la semifinale del 7 maggio

Roma, 7 maggio 2024 – Come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2024? Anche quest’anno ci sono 3 modalità di voto possibili. Scaricando l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest che è disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows. Coloro che voteranno tramite l’applicazione riceveranno un videomessaggio dai loro artisti preferiti. Chi vota dai Paesi in gara può farlo anche tramite telefono o SMS, attraverso i numeri che saranno diffusi dalle emittenti che manderanno in onda le semifinali, ma si possono trovare anche sul sito dell’Eurovision. Nelle semifinali il televoto sarà aperto dopo l’esibizione dell’ultimo artista per una parentesi di circa 15-25 minuti.

Come funziona il televoto

Sarà possibile votare solo per la semifinale a cui prende parte il proprio Paese e si potrà votare esclusivamente per i cantanti dei Paesi avversari (e non per il proprio). Per quanto riguarda i ‘Big Five’ –ovvero i Paesi che si sono aggiudicati un posto in finale e di cui fa parte l’Italia – e la Svezia, paese ospitante, possono votare solo nel corso della semifinale in cui si esibisce il proprio rappresentante.

In altre parole, un italiano potrà votare solo nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio e nella finalissima di sabato 11 maggio, ma non potrà votare per Angelina Mango. Si potrà invece votare per gli avversari, ma attenzione non si potranno superare i 20 voti. Chi guarda Eurovision da Paesi che non partecipano al Festival, invece, può votare in ogni semifinale.