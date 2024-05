La scaletta della prima serata di Eurovision 2024: a che ora finisce la semifinale

Roma, 7 maggio 2024 – C'è grande attesa per capire cosa potrebbero riservare le esibizioni dei 18 concorrenti previsti durante la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma stasera martedì 7 maggio alla Malmo Arena di Malmo in Svezia. Ad esibirsi sono i cantanti in gara nella prima semifinale, oltre a due dei cinque Big Five e la Svezia, che è il Paese ospitante di questa edizione.

A differenza di quanto succede per il Festival di Sanremo, all’Eurovion Song Contest non si fanno le ore piccole. Ogni serata finisce entro la mezzanotte ed è proprio per questo che le esibizioni si susseguono veloci senza interruzioni. Nessun monologo o sketch durante le semifinali e la finale, soltanto un “Half-time show” musicale che occupa peraltro pochi minuti.