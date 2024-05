Chi veste Angelina Mango all’Eurovision: regna il Made in Italy

Quale è lo stilista che veste Angelina Mango all'Eurovision 2024? Se lo sono chiesti in tanti subito dopo la diffusione delle prime immagini delle prove dal palco della Malmo Arena, in Svezia, dove si svolge dal 7 all'11 maggio la 68esima edizione della manifestazione musicale a cui partecipano ben 37 Paesi.

Angelina Mango sul palco dell'Eurovision 2024 veste Etro

I più attenti avranno notato una continuità di stile fra le esibizioni della giovane cantautrice di Lagonegro sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2024 e quelle sul palcoscenico della Malmo Arena per l'Eurovision.

Uno stile non di certo minimal nè poco appariscente, va detto. D'altro canto, in ogni spettacolo gli abiti scena devono avere il doppio ruolo di colpire chi guarda e di contribuire a veicolare il messaggio che l'artista intende comunicare attraverso la canzone che sta eseguendo.

Impossibile, quindi, immaginare un'Angelina Mango esibirsi indossando abiti o accessori troppo seri. Anche perché, parliamoci chiaro, ha solo 23 anni ed è giusto che la sua energia emerga anche dagli outfit.

A vestire la rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, come era avvenuto sul palco del Festival di Sanremo, è la casa di moda Etro. Quindi un talento made in Italy come Angelina Mango sceglie un marchio del lusso made in Italy come Etro per portare l’Italia sul palco più prestigioso d’Europa. In ogni caso un grande spot per il nostro Paese. Mentre lo stylist di Angelina Mango è quel genio creativo di Nick Cerioni. Insomma, dalle parti di Marta Donà, manager della cantautrice, e di Angelina Mango si fanno le cose in grande.