Scaletta della finale di Eurovision 2024: l’ordine dei cantanti e quando si esibisce Angelina Mango

Malmo, 11 maggio 2024 – Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2024, che verrà trasmessa questa sera su Rai 1 (e non su Rai 2, come per le semifinali) con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Una serata lunga, con 25 esibizioni (a seguito della squalifica di Joost Klein) e svariati ospiti, senza contare il processo di voto che vedrà tutti i paesi collegarsi per comunicare i propri punti.

Come sempre, l'opening del festival canoro più seguito del mondo sarà spettacolare: si inizierà con un benvenuto dell'erede al trono svedese Victoria e col richiamo ad alcuni dei vincitori più celebri. Seguirà poi il collegamento con la Malmo Arena per la sfilata dei cantanti in gara – ognuno con la propria bandiera nazionale – sotto le note di vari successi della musica svedese. Il televoto sarà aperto subito (bisognerà comunque attendere la comunicazione delle presentatrici Petra Mede e Malin Ackerman).

1. Svezia (Marcus & Martinus, 'Unforgettable')

2. Ucraina (alyona alyona e Jerry Heil, 'Teresa & Maria')

3. Germania (Isaak, 'Always on the run')

4. Lussemburgo (Tali, 'Fighter')

Come quinto si sarebbe dovuto esibire il cantante olandese Joost Klein, squalificato dopo la denuncia di una donna dello staff.

6. Israele (Eden Golan, 'Hurricane')

7. Lituania (Silvester Belt, 'Luktelk')

8. Spagna (Nebulossa, 'Zorra')

9. Estonia (5miinust&Puuluup, '(nendest) narkootikumidest ei tea (kull) midagi')

10. Irlanda (Bambie Thug, 'Doomsday blue')

11. Lettonia (Dons, 'Hollow')

12. Grecia (Marina Satti, 'Zari')

13. Regno Unito (Olly Alexander, 'Dizzy')

14. Norvegia (Gate, 'Ulveham')

15. Italia (Angelina Mango, 'La noia')

16. Serbia (Teya Dora, 'Ramonda')

17. Finlandia (Windows95Man, 'No rules!')

18. Portogallo (Iolanda, 'Grito')

19. Armenia (Jako, 'Ladaniva')

20. Cipro (Silia Kapsis, 'Liar')

21. Svizzera (Nemo, 'The code')

22. Slovenia (Raiven, 'Veronika')

23. Croazia (Baby Lasagna, 'Rim tim tagi dim')

24. Georgia (Nutsa Buzaladze, 'Firefighter')

25. Francia (Slimane, 'Mon amour')

26. Austria (Kaleen, 'We will rave')

Angelina Mango sarà dunque 14esima in ordine di uscita sul palco e canterà poco dopo l'inizio della seconda metà della finale.

Tre grandi della musica svedese scalderanno il palco durante l'intervallo tra la fine delle esibizioni e lo stop al televoto. Ad avvicendarsi saranno gli Alcazar, gli Abba e la due volte vincitrice dell'Eurovision e 'campionessa in carica' Loreen.

Il collegamento con le singole giurie nazionali dovrebbe incominciare pochi istanti dopo la chiusura del televoto. A termine di questa parte della votazione, verranno aggiunti in classifica i punti dati dagli spettatori a casa.

La serata finale dell'Eurovision 2024 dovrebbe concludersi verso le 1 di notte, sebbene potrebbe protrarsi oltre per le necessità di una diretta televisiva. Generalmente lo show dura circa 4 ore e 15 minuti.