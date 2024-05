Chi vince l'Eurovision 2024? Su chi scommettere dopo le prove della finale

Il toto nomi impazza da giorni e impazza ancora di più dopo la seconda semifinale: chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2024? Le scommesse sono ancora potenzialmente aperte, anche se ormai le quotazioni dei favoriti sono sempre più basse. D'altro canto mancano soltanto poche ore alla finale.

E quindi poche ore allo svelamento di chi sarà il vincitore dell'Eurovision 2024. Chi si porterà a casa l'ambìto microfono di cristallo? Ma soprattutto chi porterà a casa propria l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest 2025?

Nemo della Svizzera è fra i favoriti alla vittoria dell'Eurovision Song Contest 2024

I favoriti dopo le prove generali della finale - quelle aperte alla stampa, questa sera si svolgono quelle per il pubblico - rimangono i medesimi: la Svizzera con Nemo e il brano 'The code' e soprattutto la Croazia con Baby Lasagna e 'Rim tim tagi dim'. E l'Italia? Angelina Mango è molto amata, 'La noia' molto cantata e molto ballata. Può vincere? Onestamente sì. Ci punterei un euro? Onestamente sì. E' difficile, ma non impossibile.

Particolarmente applaudita, ballata e cantata è anche 'Zorra' degli spagnoli Nebulossa. Non vincerà, ma sognare non costa nulla. Un gradino sotto il podio potrebbe piazzarsi l'Ucraina, con 'Teresa&Maria' di Alyona Alyona & Jerry Heil.