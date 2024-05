Eurovision 2024, giallo sull’Olanda: il finalista Joost Klein “sotto indagine”, niente prove

Roma, 10 maggio 2024 – È giallo all’Eurovision Song Contest 2024: gli organizzatori reso noto che il cantante olandese Joost Klein, uno dei finalisti, è “sotto indagine”. L’European Broadcasting Union (Ebu) non chiarisce quale sia il motivo, ma riferisce di un “incidente” sul quale “si sta investigando” e che non rilascerà “ulteriori dichiarazioni in merito”. Secondo quanto riporta il quotidiano De Telegraaf, il rappresentante dei Paesi Bassi non si è presentato alle prove, previste oggi, per la finale di domani sera.

Sulla sua assenza circolano molte speculazioni. I media olandesi riferiscono che Klein era presente alla parata delle bandiere e i suoi oggetti di scena erano già pronti sul palco per le prove. Il cantante sarebbe dovuto essere il quinto in scaletta, subito dopo il Lussemburgo, ma sul palco non è mai salito. Le prove sono proseguite quindi con sesta, settima e ottava esibizione in programma, e cioè Israele, Lituania e Spagna.

Il caso è diventato subito popolare sui social. Sempre secondo De Telegraaf, che cita voci circolate, il concorrente avrebbe voluto fare una dichiarazione di un qualche tipo sul palco ma che questa sua idea sia stata rifiutata dall’Ebu. In effetti il regolamento non permette di fare dichiarazioni o discorsi sulla scena.