Eurovision 2024, gaffe della Rai: mostrate le percentuali del televoto, rischia sanzione

Roma, 10 maggio 2024 – Gaffe della Rai durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Festival 2024: in tv sono state mostrate le percentuali del televoto italiano, cosa vietata da regolamento. A dominare, in prima posizione, la cantante israeliana Eden Gloan che ha preso il 39,31% dei voti. Al secondo posto, con molta distanza, si sono classificati i Paesi Bassi con Joost Klein. Se queste percentuali dovessero essere confermate anche a livello internazionale Israele avrebbe una ottima possibilità di vincere la manifestazione.

La cantante israeliana Eden Golan esulta per il passaggio alla finale dell'Eurovision 2024 (Ansa)

La diffusione dei dati del televoto, come detto, è vietata dal regolamento della competizione. Nel corso delle semifinali, infatti, è permesso solamente annunciare i dieci che accedono alla finale. Questo perché pubblicare le percentuali, e quindi la classifica, potrebbe influenzare il verdetto. La Rai rischia ora una misura disciplinare da parte dell’European Broadcasting Union.

La finale si terrà domani, sabato 11 maggio, alla Malmö Arena. Le grandi favorite appaiono, a questo punto, l’israeliana Eden Golan e la Svizzera con Nemo. Le speranze dell’Italia sono riposte nella giovane stella Angelina Mango che ieri ha infiammato e stupito il palco con la sua ‘La noia’. Non sarà facile: in gara ci sono ben ventisei concorrenti: venti si sono qualificati nelle due semifinali, uno è il paese ospitante, la Svezia, e cinque sono i cosidetti Big Five, candidati di diritto: l’Italia, il Regno Unito, la Spagna, la Francia e la Germania.