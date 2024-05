Finale Eurovision, sale la tensione per Israele-Gaza: la presentatrice norvegese di ritira

Malmo, 11 maggio 2024 – La guerra in Medio Oriente irrompe alla finale dell’Eurovision. La cantante norvegese, di origine italiana, Alessandra Mele si è ritirata a poche ore dall’inizio della finalissima: stasera non salirà sul palco con il collega Gate, in gara stasera per la Norvegia, per annunciare la performance ‘Ulveham’.

Una decisione arrivata all’improvviso e dovuta alle proteste pro Gaza che da giorni stanno alzando la tensione intorno alla manifestazione musicale. “È in atto un genocidio. Aprite gli occhi. Aprite i cuori. Lasciate che il cuore vi porti alla verità”, ha affermato la cantante 21enne in un video su Instagram.

Golan si esibisce con la bandiera di Israele

Nelle ultime ore la pressione è salita a Malmo, anche per la presenza di Israele all’Eurivision. Durante le prove di questa mattina, la cantante israeliana Eden Golan si è addirittura esibita alla Malmo Arena sventolando la bandiera bianco e azzurra del suo Paese.

Il motto di Eurovision ‘Uniti nella musica’, ha aggiunto la 21enne , è la ragione per cui è diventata musicista. “Ma in questo momento, queste parole sono vuole”. Lo scorso anno Alessandra Mele si era classificata al quinto posto di Eurovision con ‘Queens of Kings’. Nella città di Malmo, che ospita la gara, si è svolta una riunione di emergenza.

Cosa succederà stasera?

Riunione di emergenza ai vertici dell’Eurovisione. La presentatrice, Ingvild Helljesen, dell'emittente televisiva Nrk, dovrebbe prendere il posto di Mele. Non hanno poi preso parte alle prove, probabilmente in segno di protesta, i rappresentanti di Irlanda, Svizzera, Grecia.