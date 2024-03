Eurovision, perché le canzoni non possono superare i 3 minuti

Perché le canzoni che partecipano all'Eurovision Song Contest non possono superare la durata di 3 minuti? Ogni anno qualcuno dei partecipanti deve adattare il proprio brano al regolamento dell'Eurovision Song Contest. Lo ha dovuto fare anche Angelina Mango, che è stata costretta a decurtare 8 secondi dal brano 'La noia'.

"Le canzoni devono essere originali e di una lunghezza non superiore ai tre minuti, la traccia vocale principale deve essere cantata dal vivo, non possono esserci più di sei performer sul palco durante la stessa esibizione": questi sono tre dei criteri principali che regolano le esibizioni sul palco dell'Eurovision Song Contest.

Già, ogni brano deve essere lungo al massimo 3 minuti. E le motivazioni sono in parte evidenti e in parte meno esplicite. Quelle meno esplicite sottendono alle linee guida della manifestazione: non fare audience televisivo - come invece sta avvenendo soprattutto negli ultimi anni per eventi come il Festival di Sanremo -, ma realizzare una rassegna musicale che possa rappresentare l'intera Europa. Attenzione all'aggettivo: musicale. Questo significa che tutto è imperniato sulla musica, sulle canzoni in gara ma anche su quelle del passato. Ma sempre e comunque sulla musica. Il ritmo dell'Eurovision, perciò, deve essere obbligatoriamente serrato. Con brani di una lunghezza stabilita.

Anche perché l'obiettivo è dare a ogni nazione la possibilità di essere rappresentata in egual modo rispetto alle altre partecipanti.