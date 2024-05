Matteo Falcinelli, i video di Miami e la cronologia dell’orrore. Ore 22: lo studente italiano entra nel bar

Roma, 5 maggio 2024 – Ricostruiamo le tappe della vicenda di Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato a Miami in febbraio. La famiglia ha denunciato al nostro giornale le violenze subite dal 25enne di Spoleto, incaprettato in cella tredici minuti dopo essere stato fermato dalla polizia americana fuori da un locale. Quello che è accaduto dopo, è stato ripreso dalle bodycam di servizio degli agenti: in questo articolo riportiamo la cronologia degli eventi e inseriamo i video choc dell’arresto e dell’incubo proseguito in commissariato. “Gli hanno distrutto la vita, daremo battaglia", le parole della madre di Matteo Falcinelli intervistata da Quotidiano Nazionale.

Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato a Miami, nella foto segnaletica

24 febbraio

- ore 22 circa Matteo entra nel bar a Miami nord

25 febbraio

- ore 3.33 arresto della polizia da parte di due agenti del Dipartimento di polizia di North Miami Beach fuori servizio con la manovra del ginocchio sul collo che uccise anche George Floyd

- ore 4.28 irruzione degli agenti nella cella dove Matteo viene sottoposto alla pratica dell’Hogtied restraint (fino alle 4.42)

- ore 10.43 carcere Tgk Correction Center dopo essere andato al Jackson West Medical Center

27 febbraio

- Gli amici pagano la cauzione: Matteo esce dal carcere

Le ferite al volto di Matteo Falcinelli

29 febbraio

- Ricovero in un ospedale psichiatrico Baker act per tentativo di suicidio

4 marzo

- Dimissioni dall’ospedale

5 marzo

– Ricovero in ospedale dopo un attacco di panico

8 aprile

- Prima udienza del processo: la procura non deposita l’information (la formalizzazione delle accuse)

9 aprile

Seconda udienza: la procura continua a non formalizzare le accuse (le depositerà nel pomeriggio)

12 aprile

- La procura trasmette all’avvocato il contenuto delle body cam

- ore 23 sulla mail di Matteo Falcinelli arriva l’adesione al programma Pti

15 aprile

- I video delle bodycam vengono consegnati alla famiglia