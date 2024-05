Eurovision, quanto costa vederlo dal vivo

Dal 7 all'11 maggio alla Malmo Arena in Svezia si svolge l'Eurovision Song Contest e per l'occasione arriveranno a Malmo, nei suoi dintorni e nella vicina Copenaghen visitatori da 80 Paesi del mondo. Centinaia di migliaia di persone in un'invasione pacifica e colorata affolleranno la città e la zona circostante e l'ultima propaggine della Danimarca - Copenaghen e Malmo sono collegate da un ponte con tanto di treno con corse molto frequenti e sono tanti i visitatori che hanno scelto di stazionare proprio nella capitale danese - per partecipare a quello che è l'Eurovision Song Contest: una grande festa, ancora prima che una gara musicale.

Ma quanto costa andare a Malmo dall'Italia per vedere l'Eurovision 2024? Detto che la gran parte dei biglietti per assistere a semifinali e finale alla Malmo Arena è già stata venduta, è possibile acquistare qualche tagliando attraverso la compravendita fra fan o riuscire a scovare qualche posto ancora libero. I prezzi vanno dai 65 ai circa 90 euro delle semifinali fino anche ai quasi 400 euro per un posto alla finale. Per assistere alle prove delle semifinali, invece, si possono trovare tagliandi anche a 45 euro. Insomma, quanto un ingresso a un concerto.

Però a Malmo bisogna riuscire ad arrivarci e anche questo aspetto ha un costo. Arrivare in aereo a Malmo ha prezzi folli e quindi il consiglio è di raggiungere dall'Italia l'aeroporto di Copenaghen. Con una cifra che va dai 100 ai 200 euro - dipende molto dal tipo di bagaglio che si sceglie di portare con sè - si acquista un biglietto di andata e ritorno dall'Italia. Copenaghen è collegata a Malmo attraverso treni e bus, molto comodi perché usufruiscono del ponte fra Danimarca e Svezia. Mezzi che hanno un costo di al massimo una quarantina di euro andata e ritorno. E il pernottamento? Alloggiando sia a Copenaghen sia a Malmo si può trovare di tutto a varie fasce di prezzo. Ipotizzando quindi una media di 50-60 euro a notte per tutti i giorni della manifestazione, per dormire si spendono circa 300 euro. A cui vanno aggiunti i circa 150 di volo aereo. E i circa 60 almeno per un biglietto alla Malmo Arena. Siamo quindi a 500 euro circa.

Quanto costa la vita a Malmo? La Svezia non è fra i Paesi europei più economici per quanto riguarda i servizi quotidiani. Basti pensare che una corsa sui mezzi pubblici costa quasi 3 euro e per un caffè si può arrivare a pagarne anche 2,30. Ipotizzando quindi fra cibo e spostamenti una media di circa 40 euro al giorno, ecco che la cifra totale supera di gran lunga i 600 euro.

Insomma, per far parte del "popolo dell'Eurovision" quest'anno è necessario avere passione, ma anche un certo gruzzolo da parte.