Madonna, il malore e la confessione sui figli. “Fortunata ad essere viva”. Quella foto che l’ha fatta piangere

Roma, 31 luglio 2023 – Madonna ringrazia di essere viva, a un mese dal malore e dal ricovero in ospedale per un’infezione batterica. E posta le foto sui social con i figli. "L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina", scrive la pop star in un lungo post.

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere”, è il messaggio della star. Che confida di aver conosciuto un lato dei suoi figli “che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza”. Come “l’amore e il sostegno dei miei amici”.

“Se ingrandisci questa immagine che ho in mano – scrive ancora Madonna - vedrai una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia. Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tanti altri che non ci sono più".

Madonna e quella foto che l'ha commossa

Il post presenta una foto di lei che abbraccia suo figlio David e un'altra in posa accanto a sua figlia Lourdes Leon, avuta dal suo ex marito Carlos Leon. Rocco Ritchie è nato dall’unione con il regista Guy Ritchie. La pop star è anche madre di quattro figli adottivi: oltre a David Banda, Chifundo “Mercy” James e le gemelle Stella ed Estere.