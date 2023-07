Madonna e il malore, “ecco che cosa lo ha provocato”. Come sta oggi la pop star

Roma, 2 luglio 2023 – Ma che cosa ha provocato il malore di Madonna? Perché la regina del pop, 64 anni, è finita in rianimazione? Prove estenuanti e super lavoro per preparare Celebration, il suo tour mondiale in 84 tappe che doveva celebrare i 40 anni di successi (doveva partire il 15 luglio ma che ora naturalmente è sospeso). Oggi la star è tornata a casa. Ma secondo il sito TMZ non sta ancora bene.

La pop star Madonna, 64 anni

"Voleva copiare le star più giovani”

Secondo quanto hanno raccontato al Sun fonti vicine a Madonna, la star si era messa in testa di ‘copiare’ i ritmi di colleghe molto più giovani, come Taylor Swift e Pink. Così, perché tutto fosse perfetto, si è sottoposta a 12 ore di allenamenti al giorno. E ha trascurato, è il sospetto dei medici che poi l’hanno curata in terapia intensiva, segnali di malessere per almeno un mese. Senza ascoltare i consigli di chi le chiedeva di rallentare.

Che cosa stava facendo Madonna prima del ricovero

Sempre secondo il Sun, sembra che Madonna fino a poche ore prima di sentirsi male avesse lavorato con Katy Perry. E anche questo dettaglio dimostra quanto fosse decisa a proseguire con ritmi indiavolati, dimenticando di non essere in forma.