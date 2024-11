Tinta delle sopracciglia, guida completa per realizzarla in salone o col fai da te

La tinta per sopracciglia è una colorazione semipermanente che offre un’alternativa comoda e pratica a matite, mascara e gel specifici. Al contrario di questi rimedi, che richiedono un’applicazione quotidiana, l’effetto della tinta dura almeno tre o quattro settimane e permette di ottenere un look definito senza sforzo. Molte formulazioni attuali si basano su pigmenti naturali, progettati per colorare anche i peli più corti senza danneggiarli, mantenendo l’arcata visibilmente più piena e intensa. È una tecnica semplice ed efficace che permette di dare intensità allo sguardo, armonizzandolo con il colore dei capelli. Si può realizzare sia in salone sia a casa, e offre risultati duraturi che semplificano la routine quotidiana legata al make-up.

Sguardo da star

Ci sono molte celebrità che hanno migliorato notevolmente il proprio look ricorrendo a questa tecnica contemporanea, che aggiunge eleganza e naturalezza allo sguardo, “massacrato” dall’uso selvaggio delle pinzette tra fine anni Novanta e i primi Duemila, quando andavano di moda le sopracciglia sottili ad ala di gabbiano o a girino, come venivano definite. Ne sanno qualcosa anche star del calibro di Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Megan Fox e Margot Robbie, solo per indicarne alcune.

I vantaggi

La tinta per sopracciglia è ideale per chi desidera evitare il trucco quotidiano, poiché può durare fino a quattro settimane, mantenendo l’arcata ben definita. La colorazione semipermanente riempie eventuali aree meno folte, donando profondità allo sguardo e definizione al viso. Con una tinta duratura, non sarà necessario ritoccare le sopracciglia ogni giorno, riducendo il tempo per il trucco mattutino. Anche senza make-up, le sopracciglia ben tinte danno subito un aspetto più ordinato e definito, ideale per chi preferisce un look naturale. Le tonalità più comuni includono il nero, il castano chiaro, il castano scuro e il biondo cenere. Se si desidera un risultato personalizzato, è possibile mescolare i colori, ma sempre con prudenza. Una tonalità troppo scura può risultare innaturale e staccarsi troppo dal colore dei capelli. Di solito, si consiglia di non discostarsi oltre un tono più scuro rispetto al colore naturale, garantendo un effetto armonico.

In salone

La tinta professionale realizzata da mani esperte in un centro specializzato è spesso più precisa e personalizzata, grazie alla competenza di chi applica il colore, che sceglie anche la tonalità più adatta alla carnagione e al colore dei capelli. Inoltre, in salone si utilizzano prodotti di alta qualità, che garantiscono risultati più uniformi e duraturi.

Il fai da te

Il fai da te è pratico ed economico, ma richiede attenzione, scegliendo per prima cosa prodotti dermatologicamente testati e specifici per questa delicata parte del viso, molto vicina agli occhi, per evitare fastidi e irritazioni. Bisogna pulire bene la zona e applicare una crema idratante o della vasellina attorno alle sopracciglia per evitare che la tinta macchi la pelle. È importante non depilare le sopracciglia prima di applicare la tinta, per non irritare la cute. Quando si applica la tinta, si deve seguire sempre la direzione naturale del pelo e assicurarsi che il colore copra tutta l’arcata in modo uniforme. È essenziale seguire le istruzioni del prodotto per il tempo di posa. Successivamente, la tinta può essere rimossa con un batuffolo di cotone umido.

Alternative alla tinta per sopracciglia

L’henné costituisce un’alternativa naturale che colora sia i peli sia la pelle sottostante, rendendo l’arcata ancora più definita e riempiendo eventuali vuoti. Per chi, invece, desidera una soluzione duratura (dai sei mesi a un anno), sono ideali tecniche come il microblading e il tatuaggio semipermanente, sebbene richiedano l’intervento di un professionista e hanno un costo più elevato.