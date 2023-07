Morto Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna

Roma, 26 febbraio 2023 - Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna, è morto all’età di 66 anni. Lo ha annunciato un membro della sua famiglia, scrive la Bbc. Ciccone era uno dei sette fratelli della star e sarebbe morto venerdì sera. Nel corso della sua vita ha lottato contro l’alcolismo e, secondo quanto riferito, è stato un senzatetto per molti anni, al punto che a un certo punto è vissuto sotto un ponte.

A dare notizia della sua morte è stato il cognato Joe Henry su Instagram: "Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati", ha scritto il cantautore Henry, che è sposato con la sorella di Madonna, Melanie Ciccone. La causa della morte non è stata ancora rivelata.

"Per voi sono uno zero"

Anthony Ciccone aveva un rapporto tormentato con la sorella star. Una volta disse che non si erano mai amati. E della famiglia: "Sono uno zero ai loro occhi, solo fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe".