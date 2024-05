Isola dei Famosi, stasera salta di nuovo la puntata: perché e quando va in onda

L'Isola dei Famosi salta ancora. Oggi giovedì 2 maggio la puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria non andrà in onda. Ad anticiparlo era stata la stessa conduttrice al termine della diretta di lunedì 29 aprile: "Ci rivediamo lunedì 6 maggio". Al posto dell’Isola dei Famosi questa sera va in onda la soap turca ‘Terra Amara’, che sta ormai diventando un passepartout per tappare i buchi di una programmazione che ormai troppo spesso sta facendo acqua.

Quindi non giovedì 2 maggio, come sarebbe dovuto essere da palinsesto. La stessa cosa era avvenuta giovedì scorso, il 25 aprile. La motivazione era quella più "ufficiale" possibile, ovvero il fatto che fosse proprio la Festa della Liberazione e che quindi quello dell'Isola dei Famosi non fosse il contenuto più adatto all'occasione.

Per la puntata saltata di oggi quali sono le giustificazioni? Senza dubbio la concomitanza con la partita di Europa League Roma-Bayer Leverkusen. Una giustificazione che fa acqua da tutte le parti, visto che a questo punto si dovrebbe attendere di avere una controprogrammazione del tutto scevra da concorrenza degna di nota. Il che, è evidente, appare abbastanza impossibile. Cosa potrebbe nascondere quindi questa decisione di passare di nuovo subito al lunedì cancellando di fatto i due appuntamenti settimanali dell'Isola dei Famosi e portandoli a uno solo? Un'insoddisfazione aziendale per quanto riguarda i risultati in termini di ascolti senza dubbio.

Oltre al fatto che i numerosi ritiri - l'ultimo è quello reso noto oggi del naufrago Daniele Radini Tedeschi - da parte dei concorrenti non fanno che continuare a impoverire un prodotto che già si è presentato ai blocchi di partenza con pochissima sostanza.

E' chiaro, quindi, che a questo punto lo spettro della chiusura anticipata dell'Isola dei Famosi si fa sempre più concreto.

Quindi quando andrà in onda la prossima puntata dell’Isola dei Famosi? Il surviving show di Canale 5 torna lunedì 6 maggio.